انطلاق أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 بالرياض

المواطن - الرياض

انطلقت منذ قليل أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 المعروفة باسم “دافوس الصحراء”، في العاصمة الرياض.

ويشتمل برنامج المبادرة على عدد من جلسات النقاش المفتوحة مع قادة العالم وصناع القرار، إذ يناقش دولة رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، يوم الثلاثاء “مستقبل الأعمال في الهند” مع راي داليو، المؤسس والرئيس المشارك ومدير الاستثمار المشارك في شركة بريدج ووتر أسوشيتس، بينما يشهد يوم الأربعاء نقاشاً مع فخامة رئيس البرازيل جايير بولسونارو حول الكيفية التي يمكن للتوجهات الاستثمارية الجديدة أن تعيد البرازيل إلى المشهد الاقتصادي العالمي بقوة.

كما يشهد ثاني أيام المبادرة كلمة خاصة يلقيها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة لجلسة عامة تجمع بين فخامة الرئيس محمدو بخاري رئيس نيجيريا، وفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس النيجر، وفخامة الرئيس أوهورو كينياتا، رئيس كينيا، وفخامة الرئيس دينيه ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، لمناقشة “مستقبل الأعمال في إفريقيا”.

ويشمل البرنامج مشاركة 300 متحدث من صناع القرار ومستثمرين وخبراء من أكثر من 30 دولة؛ ما يعكس التوجه العالمي للحدث، إذ تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39%، بينما يأتي 20% من حضور المبادرة من أوروبا، وتحوز آسيا نسبة 19% من المتحدثين، بينما كانت نسبتهم من دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15%، بينما أكد أكثر من 6000 شخص حضورهم مبادرة مستقبل الاستثمار.