انطلاق بطولة المملكة للمبارزة الجمعة

انطلاق بطولة المملكة للمبارزة الجمعة

2019/10/03
الساعة 9:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

تنطلق غداً منافسات الموسم الرياضي للمبارزة، ببطولة المملكة للجولة (الفضية) الأولى تحت 11 و17 عاما ، التي ستقام على صالة معهد إعداد القادة بالرياض، على مدى يومين في الأسلحة الثلاث (الابيه والسابر والفويل).

وسيشارك في البطولة 94 لاعباً من 14 نادياً ومركزاً هي النهضة والوطني وعكاظ والهدى والنور واليرموك والجزيرة والعمران إضافة إلى مدارس الرياض وأكاديمية المبارزة الأولمبي ومدارس الرياض ومركز الرياض ومركز جدة والمدرسة الأمريكية العالمية

وأكد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للمبارزة عبدالله السنيد ، جاهزيتهم لانطلاق بطولات الموسم، التي ستبدأ بالجولة الفضية الأولى التي سيديرها 21 حكماً خمسة منهم دوليين.

وأوضح أن الموسم سيشهد إقامة 54 جولة لـ6 فئات عمرية للأسلحة الثلاثة، بنظام النقاط والانتقال لمستويات أعلى، مما يزيد من حماس المشاركين في البطولة، مشدداً على حرص اتحاد المبارزة لمواكبة أي تطوير للعبة.


هل قرأت هذا ؟

almowaten jobs

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم