انطلاق بطولة المملكة للمبارزة بمشاركة 80 لاعبًا الجمعة

المواطن - واس

تنطلق غداً الجمعة بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الفضية) تحت 13و20 سنة، في الأسلحة الثلاثة (الابيه والسابر والفويل) في صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في محافظة الخبر.

ويشارك في البطولة التي تسمتر لمدة يومين، 80 لاعبا، من أندية الهدى والجزيرة والنور والنهضة وعكاظ والوطني والعمران وأكاديمية المبارز الأولمبي ومدارس الرياض، وسيقود منافسات البطولة 21 حكماً.

الجدير بالذكر أن الموسم الرياضي للمبارزة انطلق الأسبوع الماضي، وستخوض الأندية 54 جولة لـ6 فئات عمرية، بنظام النقاط والانتقال لمستويات أعلى.

وكانت انطلقت بطولة المملكة للجولة (الفضية) الأولى تحت 11 و17 عاما يوم الجمعة الماضية على صالة معهد إعداد القادة بالرياض.

وشارك في البطولة 94 لاعباً من 14 نادياً ومركزاً هي النهضة والوطني وعكاظ والهدى والنور واليرموك والجزيرة والعمران إضافة إلى مدارس الرياض وأكاديمية المبارزة الأولمبي ومدارس الرياض ومركز الرياض ومركز جدة والمدرسة الأمريكية العالمية.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للمبارزة عبدالله السنيد أن الموسم سيشهد إقامة 54 جولة لـ6 فئات عمرية للأسلحة الثلاثة، بنظام النقاط والانتقال لمستويات أعلى، مما يزيد من حماس المشاركين في البطولة، مشدداً على حرص اتحاد المبارزة لمواكبة أي تطوير للعبة.