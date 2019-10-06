انطلاق حفل تدشين موسم الدرعية بحضور عبدالعزيز بن تركي

انطلاق حفل تدشين موسم الدرعية بحضور عبدالعزيز بن تركي

2019/10/06
الساعة 9:24 مساءً
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المواطن - الرياض

انطلق، مساء اليوم الأحد، حفل تدشين موسم الدرعية في حي الطريف التاريخي، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ويستضيف حي الطريف التاريخي، مساء اليوم، الحفل الرسمي لإعلان موسم الدرعيّة الذي سيشهد استضافة المدينة التاريخية لمجموعة من البطولات الرياضيّة التي يترقبها العالم، إضافة إلى فعاليات ترفيهية كبرى ستجعل من الدرعيّة وجهة سياحيّة عالميّة.

ويتوقّع أن يكون الإقبال أكبر بكثير لفعاليات موسم الدرعيّة، بعد أن أطلقت المملكة التأشيرة السياحيّة للعديد من الجنسيات العالميّة، إضافة إلى حضور المزيد من المناسبات الدوليّة الأخرى في الدرعيّة التي سيتم إعلانها اليوم.


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