انطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بالقصيم

انطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بالقصيم

2019/10/21
الساعة 1:32 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

انطلقت اليوم، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، التي تستهدف المواطنين والمقيمين وتنظمها الشؤون الصحية في منطقة القصيم، دشنها الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور سلطان بن سعود الشائع.
وشملت الحملة جميع المراكز الصحية والمستشفيات بالمنطقة، بالإضافة إلى العيادة الطبية المتنقلة والمدعومة بفريق طبي متكامل التي تستهدف موظفي القطاعات الحكومية والمولات والأسواق الكبيرة وغيرها.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لتقديم الرعاية الدكتور عبد الإله الحديثي أن لقاح الأنفلونزا هو أفضل وسيلة للحماية من الفيروس وتساعد على منع انتشاره، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف أيضًا الممارسين الصحيين والنساء الحوامل ومرضى الأمراض المزمنة مثل مرضى السكري والقلب والمصابون بالأمراض الصدرية.
وبين الدكتور الحديثي أنه سيصاحب الحملة توعية صحية شاملة تشتمل على معارض توعوية في المستشفيات والمراكز الصحية، كالصالة الرئيسة والعيادات الخارجية والإسعاف والطوارئ.


هل قرأت هذا ؟

almowaten jobs

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم