انطلاق منافسات اللغة العربية بمشاركة 17 إدارة تعليمية

المواطن - حسن عسيري - رجال ألمع

برعاية مدير التعليم الأستاذ إبراهيم بن يحيى كدوان وحضور مدير عام النشاط الثقافي بالوزارة الأستاذ عبدالعزيز السرّا ومشرف النشاط الثقافي بالوزارة الأستاذ أحمد الجاسر ومدير النشاط الطلابي بالمدينة المنورة الأستاذ عبدالله الزهراني انطلقت اليوم الاثنين منافسات اللغة العربية التي تستضيفها إدارة التعليم ممثلةً في إدارة النشاط الطلابي (النشاط الثقافي) تحت شعار (أنا البحر) ، بمشاركة 17 إدارة تعليمية؛ هي”القريات، حائل، ينبع، مكة، الرياض، الخرج، الزلفي، شقراء، تبوك، الطائف، الأحساء، حفر الباطن، المجمعة، المخواة، القنفذة، عسير، رجال ألمع ”.

وفي السياق، أوضح رئيس قسم النشاط الثقافي بالإدارة الأستاذ أحمد بن ناصر البناوي، أن المسابقة تقيس مستويات التفكير العليا لدى طلاب المرحلة الثانوية بمدارس التعليم العام في مادة اللغة العربية وآدابها، كما تعزز مكانة اللغة العربية لدى الطلاب، وتذكي روح المنافسة في هذا المجال.

وأضاف بأن المنافسات على مرحلتين، وهما: المرحلة الأولى تنظم على مستوى وزارة التعليم لجميع الإدارات التعليمية، وفي هذه المرحلة تكون النتائج على ثلاثة مستويات (الذهبي، الفضي، البرونزي)، وجرى تنفيذها في وقت سابق. أما المرحلة الختامية فتكون للإدارات التعليمية الحاصلة على المستوى الذهبي وتستضيفها حاليًا إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع، وبيّن أن الاختبار ينقسم إلى قسمين: الاختبار التحريري 75 درجة، والمقابلة واختبار الإلقاء والأسئلة الشفوية 25 درجة، لافتًا إلى أن كل إدارة تعليمية تشارك بطالب واحد فقط، ومشرف مرافق، وسيكون على هامش المنافسات برنامج تدريبي إثرائي في فن الإلقاء والارتجال من تقديم الأستاذ علي بن أحمد الغنمي وأمسية أدبية شبابية بالشراكة مع اللجنة الثقافية برجال ألمع، ثم في اليوم التالي جولة سياحية في أرجاء المحافظة تشمل القرية التراثية.

يذكر أن مسرح إدارة التعليم سيشهد مساء يوم الثلاثاء الحفل الختامي وتكريم جميع الإدارات التعليمية المشاركة وطلابها وعددهم 17 إدارة تعليمية، وكذلك الإدارات الفائزة الحاصلة على المراكز الأولى.