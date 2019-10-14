انطلاق منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي

انطلاق منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي

2019/10/14
الساعة 9:56 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

انطلق منذ قليل منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي لبحث سبل تعزيز مستقبل الشراكة في مجال الطاقة والصناعة، والشراكة المستدامة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وتهيئة بيئة الاستثمار السعودي الروسي، بجانب تبادل مذكرات التفاهم ومنح الرخص التجارية، وورش عمل ثنائية وعروض تعريفية استثمارية واقتصادية.

ووقع مجلس الأعمال السعودي الروسي عدة اتفاقيات مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف أن المنتدى يشكل فرصة كبيرة لتعزيز الفرص الاستثمارية بين المملكة وروسيا، مضيفاً أن المملكة فتحت أبوابها للمستثمرين في مختلف المجالات.

وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك قال إنه توجد اتفاقيات تأسيس تعاون استراتيجي مشترك بين البلدين.

وأضاف نوفاك أن زيارة الملك سلمان إلى روسيا أعطت دفعةً قويةً للتعاون بين البلدين، وأن صندوق الاستثمارات السعودي استثمر 10 مليارات دولار في روسيا.

 

 

 


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