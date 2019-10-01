انهيار السد أمام أمواج الأزرق بـ4 أهداف

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الهلال ضد السد، التي أُقيمت على ملعب “جاسم بن حمد”، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2019، بفوز الزعيم برباعية مقابل هدف.

الهلال ضد السد:

وبدأت مباراة الهلال ضد السد بضغط من الفريقين، وتمكن الفريق القطري من التقدم سريعًا بالنيران الصديقة، عن طريق النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14.

ونجح جوميز في تصحيح خطأه، وأحرز هدف التعادل في مباراة الهلال ضد السد عند الدقيقة 33، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفريق القطري عبدالكريم حسن في الدقيقة 36، ليكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين.

وكاد أكرم عفيف أن يهز شباك الزعيم في الدقيقة 41، إلا أن تسديدته اصطدمت بالقائم، وأهدر جوميز فرصة إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 44، بعدما تصدى سعد الشيب لتسديدته؛ وحولها إلى ركلة ركنية.

وتمكن النجم علي آل بليهي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال ضد السد القطري بتقدم الزعيم بنتيجة 2/1.

طوفان أزرق:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمر ضغط الأزرق بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وتمكن جوميز من تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 60، ثم أحرز البديل محمد الشلهوب الهدف الرابع في الدقيقة 67.

وواصل الزعيم محاولاته، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة الهلال ضد السد القطري بفوز الأزرق برباعية مقابل هدف، ليسهل مهمته في لقاء الإياب، ويقترب من خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019.