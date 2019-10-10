انهيار جسر شرقي الصين وتحطم سيارتين أسفله

انهيار جسر شرقي الصين وتحطم سيارتين أسفله

2019/10/10
الساعة 10:21 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت سلطات مقاطعة “جيانغسو” شرقي الصين، انهيار جسر على طريق بمدينة “ووشي” في المقاطعة، فيما لم يتم على الفور ورود أنباء عن سقوط ضحايا جراء الحادث.

ونقلت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن) اليوم الخميس، لقطات للجسر أثناء انهيار جزء كبير منه الساعة 6:30 مساء بالتوقيت المحلى لبكين، فيما أظهرت اللقطات أجزاء من مقدمة سيارتين سقط عليهما الجسر وقت مرورهما أسفله لحظة الحادث.

وأضافت سلطات المقاطعة، أن عمال البحث والإنقاذ انتقلوا على الفور إلى موقع الحادث، مشيرة إلى أنه سيتم فتح تحقيق للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.


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