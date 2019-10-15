بأداء غير مُقنع .. التعادل السلبي سيد الموقف بين المنتخب السعودي وفلسطين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة المنتخب السعودي وفلسطين منذ قليل بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وبدأ الشوط الأول بأداء متوسط من قبل المنتخب السعودي، الذي لم يتمكن من تنفيذ أي هجمة على مرمى حارس المنتخب الفلسطيني بسبب قوة وصلابة الدفاع الفلسطيني.

وكذلك حاول المنتخب الفلسطيني على فترات زيارة مرمى المنتخب السعودي لكن خط دفاع الأخضر تألق بشكل جيد.

ولم تتغير نتيجة الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي بين المنتخب السعودي وشقيقه الفلسطيني.

وفي الشوط الثاني استمر تراجع أداء المنتخب السعودي الذي لم ينجح في تقديم أداء مُقنع مع وجود خطورة متزايدة من قبل المنتخب الفلسطيني الذي كان قريبًا من إحراز الهدف الأول.

وانتهى الشوط الثاني من مباراة المنتخب السعودي وفلسطين بالتعادل السلبي، ليُصبح رصيد الأخضر بعد التعادل خمس نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، أما رصيد منتخب فلسطين فأصبح أربع نقاط في المركز الثالث.