صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :-
الرقم : أ / 83
التاريخ : 18 / 2 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين الأستاذ / أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بأمر الملك سلمان .. تعيين أيمن السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد
بأمر الملك سلمان .. تعيين أيمن السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد
2019/10/17الساعة 3:39 مساءً
- فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :-