بأمر الملك سلمان.. إعفاء العامودي وتعيين صالح الجاسر وزيرًا للنقل

بأمر الملك سلمان.. إعفاء العامودي وتعيين صالح الجاسر وزيرًا للنقل

2019/10/23
الساعة 9:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية تضمنت إعفاء معالي الدكتور / نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه.، وتعيين المهندس / صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل.

كذلك تعيين معالي الدكتور / إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.

وتضمنت الأوامر الملكية أيضا ما يلي:

يعين معالي الدكتور / عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.

–  يعين الأستاذ / صالح بن محمد بن ابراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

 يعين الدكتور / عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

 يعين الدكتور / طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.


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