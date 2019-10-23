بأمر الملك سلمان.. إعفاء العامودي وتعيين صالح الجاسر وزيرًا للنقل

المواطن - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية تضمنت إعفاء معالي الدكتور / نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه.، وتعيين المهندس / صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل.

كذلك تعيين معالي الدكتور / إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.

وتضمنت الأوامر الملكية أيضا ما يلي:

– يعين معالي الدكتور / عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.

– يعين الأستاذ / صالح بن محمد بن ابراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

– يعين الدكتور / عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

– يعين الدكتور / طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.