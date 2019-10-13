بأمر الملك سلمان.. ترقية وتعيين 95 قاضيًا في وزارة العدل

بأمر الملك سلمان.. ترقية وتعيين 95 قاضيًا في وزارة العدل

2019/10/13
الساعة 3:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمره الكريم بترقية وتعيين 95 قاضيًا في وزارة العدل بمختلف درجات السلك القضائي.

وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله- بمرفق القضاء، سائلًا المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.


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