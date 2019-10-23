بأمر الملك سلمان.. طارق الشدي رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية

بأمر الملك سلمان.. طارق الشدي رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية

2019/10/23
الساعة 10:08 مساءً
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المواطن - واس

صدر مساء اليوم أمر ملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على النحو التالي:

الرقم : أ / 110
التاريخ : 24 / 2 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 471 ) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين الدكتور / طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 

 


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