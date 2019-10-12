باحث مناخي : البرد حاضر على مكة غدًا

المواطن - مكة المكرمة

توقع الباحث المناخي زياد الجهني هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة غدًا، خاصة بعد الظهر.

وقال الجهني: سحب معتبرة غدًا على منطقة مكة، آخر ساعات الظهر والعصر، وتستمر الفرص حتى العشاء.

وتابع الجهني: والبَرَد حاضر إن شاء الله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن يستمر هطول أمطار رعدية غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة، تسبق برياح نشطة على أجزاء من المناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.