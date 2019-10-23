باريس سان جرمان يحقق العلامة الكاملة ومبابي يدخل التاريخ

المواطن - متابعة

حقق فريق باريس سان جرمان الفرنسي العلامة الكاملة بفوزه على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بخمسة أهداف دون رد أمس الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخطف النجم الفرنسي كيليان مبابي الأضواء بشدة بعد نجاحه في تسجيل 3 أهداف (هاتريك) لفريقه باريس سان جيرمان ليقوده إلى فوز كبير على كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة، رغم أنه كان بديلًا.

وأصبح كيليان مبابي يمتلك حاليًا في رصيده 17 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، كأصغر لاعب في التاريخ يصل إلى هذا الرقم متخطيًا ميسي ورونالدو، إذ يبلغ من العُمر 20 عامًا و306 أيام.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 9 محتلًا صدارة المجموعة الأولى من 3 انتصارات، بينما تراجع كلوب بروج للمركز الثالث برصيد نقطتين.