باريس سان جيرمان يستهدف رقم الريال التاريخي

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي تألقه خلال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على غلطة سراي.

باريس سان جيرمان ضد غلطة سراي

وحل باريس سان جيرمان ضيفًا على غلطة سراي بالأمس على ملعب “تورك تليكوم أرينا” في إسطنبول، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وفاز الفريق الفرنسي بهدف دون رد.

وسجل هدف باريس سان جيرمان الفرنسي، الوافد الجديد، ماورو إيكاردي مستغلًا تمريرة مميزة من بابلو سارابيا الذي انفرد بحارس غلطة سراي التركي، موسليرا، ولكنه فضل التمرير للمهاجم الأرجنتيني لينجح في هز الشباك.

باريس سان جيرمان

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي يمتلك رقمًا مميزًا في دوري أبطال أوروبا، حيث واصل هز الشباك للقاء رقم 26 على التوالي.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني قائمة أطول سلسلة للتهديف في مباريات متتالية على مدار تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 34 مواجهة، وهو الرقم الذي يطمح باريس سان جيرمان للوصول إليه.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي مواصلة التألق في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2020، والوصول إلى المباراة النهائية، أملًا في التتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي يتصدر ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، يليه كلوب بروج برصيد نقطتين، ثم ريال مدريد وغلطة سراي برصيد نقطة واحدة لكل منهما.