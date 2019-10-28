باريس سان جيرمان ينفرد بالصدارة بعد الرباعية

المواطن - محمد سمعه

نجح باريس سان جيرمان في الانفراد بصدارة الدوري الفرنسي وذلك بعد فوزه بالأمس على حساب نادي أوليمبيك مارسيليا برباعية دون رد ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة.

ومنذ بداية الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا، ضغط الفريق الباريسي بقوة وذلك من أجل إحراز الهدف الأول في لقاء الكلاسيكو الفرنسي.

وتمكن الأرجنتيني ماورو إيكاردي من إحراز الهدف الأول لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، وواصل النادي الباريسي ضغطه وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني.

وعاد ماورو إيكاردي من جديد وسجل الهدف الثاني لنادي باريس سان جيرمان عند حلول الدقيقة السادسة والعشرين بطريقة جميلة.

وفي ظل انهيار دفاع نادي مارسيليا، استغل فريق باريس سان جيرمان الفرصة وذلك من أجل إضافة الهدف الثالث، حيث تمكن النجم كيليان مبابي من إضافة الهدف الثالث للنادي الباريسي في الدقيقة الثانية والثلاثين.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، تمكن نادي باريس سان جيرمان من إضافة الهدف الرابع عبر اللاعب مبابي لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم باريس سان جيرمان برباعية نظيفة.

وفي الشوط الثاني لم ينجح نادي مارسيليا في تقليص الفارق، حيث انتهت المباراة بفوز باريس سان جيرمان برباعية نظيفة.

وأصبح رصيد باريس سان جيرمان بعد الفوز 27 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد نادي مارسيليا عند 16 نقطة في المركز السابع.

من ناحية أخرى، يملك نادي ريال مدريد الإسباني ثقة كبيرة حول اقتراب اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من الانضمام لصفوف النادي الملكي في صيف 2020.

وكان مبابي ارتبط بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان مؤخرًا حيث ألمح اللاعب الفرنسي أنه لن يقضي كل مسيرته كلاعب في صفوف النادي الفرنسي.

وقالت صحيفة أس الإسبانية إن علاقة المدرب الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان مع مبابي ليست جيدة، مما يعزز من فرص ريال مدريد للتعاقد معه بعد نهاية الموسم الجاري.