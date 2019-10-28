باريس سان جيرمان يُحدد سعر بيع نيمار لـ برشلونة

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية، إن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حدد سعر بيع البرازيلي نيمار دا سيلفا لـ برشلونة الإسباني.

وأوضحت تقارير صحافية إسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان لن يُمانع رحيل نيمار إلى برشلونة مقابل الحصول على 199 مليون جنيه إسترليني.

ومن المنتظر محاولة برشلونة مجددًا للتعاقد مع نيمار في صيف 2020.

في وقت سابق، أعرب نيمار دا سيلفا عن سعادته بالتواجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، كاشفًا عن الأسباب التي دفعته في التفكير بالرحيل بداية هذا الموسم.

وقال نيمار خلال لشبكة “أوترو”: “أنا سعيد لكوني لاعبًا بصفوف سان جيرمان، سأتعامل باحترافية وأبذل أقصى جهدي من أجل باريس.. وأعد الجماهير بتقديم 100% من مجهودي لمساعدة الفريق على الفوز، خاصة بدوري أبطال أوروبا”.

وتابع النجم البرازيلي: “بالتأكيد علاقة الود والحب بيني وجماهير باريس ستعود، أتمنى ذلك، ما حدث طبيعي، أتفهم رد فعلهم تجاهي، وحاولت تقبُّل ذلك، وأنها فترة وستمضي”.

وأضاف: “لكن أطالبهم أيضًا بتقدير موقفي واحترام رغبتي، عندما لا يكون الإنسان سعيدًا، مهما فعل، فإنه سيحاول الرحيل والبحث عن العمل في مكان آخر، لكن في النهاية، أنا باق مع الفريق”.

وواصل نيمار تصريحاته قائلًا: “كما أكدتُ سأبذل أقصى جهد، فالعلاقة مع جماهير الفريق مثل العلاقة بين زوجين، سيحدث بينهما مشاكل وصراعات ثم يعودان لأجواء الحب والسلام”.

واستكمل حديثه قائلًا: “الأجواء كانت دائما باردة، ولكن الأمر اختلف هذا الموسم، فالأجواء داخل الفريق جيدة، ويوجد الكثير من الأشخاص الذين أتواصل معهم، كما أن الصفقات الجديدة أضافت للفريق، إذ يتمتعون بقدرات مهارية”.