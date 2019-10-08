باستيان شفاينشتايجر يُعلن اعتزاله كرة القدم

باستيان شفاينشتايجر يُعلن اعتزاله كرة القدم

2019/10/08
الساعة 10:22 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - ممحمد سمعه

أعلن الدولي الألماني السابق باستيان شفاينشتايجر، نجم بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، اعتزاله كرة القدم عند سن الـ35.

ووجه شفاينشتايجر رسالة إلى محبيه قائلًا بأن موعد اعتزاله كرة القدم قد حان؛ حيث سيعتزل اللاعب الألماني كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وحرص شفاينشتايجر على توجيه رسالة شكر إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني ومنتخب ألمانيا ونادي شيكاجو فاير الأمريكي على تكوين مسيرة رائعة له.

ويذكر أن شفاينشتايجر فاز بكأس العالم عام 2014 مع المنتخب الألماني في البرازيل، كما تُوج كذلك بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2013 مع بايرن ميونيخ.


هل قرأت هذا ؟

almowaten jobs

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :