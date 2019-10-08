باستيان شفاينشتايجر يُعلن اعتزاله كرة القدم

المواطن - ممحمد سمعه

أعلن الدولي الألماني السابق باستيان شفاينشتايجر، نجم بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، اعتزاله كرة القدم عند سن الـ35.

ووجه شفاينشتايجر رسالة إلى محبيه قائلًا بأن موعد اعتزاله كرة القدم قد حان؛ حيث سيعتزل اللاعب الألماني كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وحرص شفاينشتايجر على توجيه رسالة شكر إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني ومنتخب ألمانيا ونادي شيكاجو فاير الأمريكي على تكوين مسيرة رائعة له.

ويذكر أن شفاينشتايجر فاز بكأس العالم عام 2014 مع المنتخب الألماني في البرازيل، كما تُوج كذلك بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2013 مع بايرن ميونيخ.