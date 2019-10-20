بالأرقام.. تقرير يكشف ثروة العائلة الملكية البريطانية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

كشفت قائمة الثروة الملكية؛ عن ممتلكات العائلة الملكية البريطانية، والتي وثقت أن أغناهم على الإطلاق هي الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا الحالية، بمبلغ يصل إلى 1.6 مليار إسترليني، كما أن لديها محفظة استثمارية تصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني على الأقل.

أما الأمير تشارلز، ابن الملكة، فثروته تصل إلى 100 مليون إسترليني، يليه في القائمة الأمير أندرو، ابن الملكة، بمبلغ يصل إلى 57 مليون إسترليني، أما فيليب زوج الملكة فيمتلك 44 مليون إسترليني، ثم الأمير إدوارد، ابن الملكة، بمبلغ 35 مليون إسترليني.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع “ذا صن” البريطاني، فإن الأميرة ديانا رحلت وتركت لابنيها “ويليام” و”هاري” 13 مليون إسترليني، ما يجعل ثروة كل منهما تصل إلى 30 مليون إسترليني، ليتصدرا المركز السادس بالقائمة.

وتأتي الأميرة “زارا فيليبس” في المركز السابع بمبلغ يُقدر بـ15 مليون إسترليني، تليها “كيت ميدلتون” دوقة كامبريدج بمبلغ 8 مليون إسترليني، ويزعم أنها تتمتع بخصم 60% من سيارات أودي، في المركز التالي تأتي “ميغان ماركل” دوقة ساسكس بمبلغ 6 مليون إسترليني، ثم الأميرة “بياتريس” بمبلغ 3.9 مليون إسترليني، وفي المركز الأخير الأميرة “أوجيني” بثروة تقدر بـ 3.8 مليون إسترليني.