بالأرقام.. ماذا قدم جروس ضد #الاتحاد ؟

المواطن - مروة نبيل

يأمل المدير الفني السويسري كريستيان جروس في قيادة النادي الأهلي لتحقيق الفوز في ديربي جدة؛ ومصالحة الجماهير الغاضبة من الهزيمة ضد الحزم.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائية للنتائج التي حققها جروس ضد نادي الاتحاد قبل ديربي جدة في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقاد جروس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في 7 مباريات ضد الاتحاد بجميع البطولات، وكانت الغلبة لصالح الراقي، حيث نجح في تحقيق الفوز 4 مرات، وتعادل في مباراتين، وخسر مرة واحدة فقط.

وتعادل الأهلي ضد الاتحاد إيجابيًا بنتيجة 1/1 في أول مباراتين قادهما جروس خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يفوز الراقي بثلاثية دون رد في المسابقة ذاتها.

وفاز الأهلي على الاتحاد بهدف دون رد في كأس ولي العهد، قبل أن يفوز بنتيجة 4/2 خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين، وكرر فوزه على العميد بأربعة أهداف مقابل هدف في نفس المسابقة.

وكان الفوز الوحيد الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على الأهلي بقيادة جروس في كأس ولي العهد 2016، حينما فاز بنتيجة 3/2.