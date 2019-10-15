بالأسماء.. التعليم تدعو 536 متقدمًا على الوظائف الإدارية لمراجعتها

المواطن - الرياض
أعلنت وزارة التعليم أسماء (536) من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم الموظفين العام (رجال- نساء)، والمعلنة في 1440/12/23هــ على موقع وزارة الخدمة المدنية (جدارة).
وتطلب الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة مقر الوزارة الرئيسي بالرياض حسب التاريخ المحدد أمام كل اسم، وذلك للمطابقة ومراجعة البيانات وإجراء المقابلة الشخصية، ومن لم يحضر سوف يعد ذلك عدولاً عن طلب التعيين.
كما تؤكد الوزارة أن الدعوة للمطابقة والمقابلة لا تعني الترشيح النهائي.
أسماء الرجال
|التسلسل
|الهوية الوطنية
|الاسم
|الجنس
|تاريخ المقابلة
|موعد الحضور
|1
|******1991
|عبدالله محمد عبدالله العمير
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|2
|******1257
|محمد سالم سلامه البلوي
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|3
|******0258
|كرار حمزه بن علي الزيداني
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|4
|******3837
|علي كديسى بن سالم آل منيف
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|5
|******0084
|عبدالله محمد ضيف الله الجودي
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|6
|******0883
|تركي جروان قبلان القحطاني
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|7
|******2356
|يحيى احمد علي الزهراني
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|8
|******3778
|فيصل سليم علي البلوي
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|9
|******5373
|فايز عبداللطيف عبدربه الحربي
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|10
|******3888
|ثامر ابراهيم هاشم عشقي
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|11
|******6027
|يوسف عباس مقحم المطيري
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|12
|******5288
|علي محمد درويش رزق
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|13
|******6485
|عادل صالح بن عبدالله الناصر
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|14
|******3763
|غيدان ظافر شويل آل حثيث
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|15
|******6606
|نايف زايد عايش المطيري
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|16
|******9598
|عبدالرحمن راقي باخت القثامي
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|17
|******1640
|عبدالخالق منصور بن عبدالخالق العمري
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|18
|******0666
|احمد شعبي احمد آل عمار
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|19
|******5206
|عيسى يعن الله عبدالله الغامدي
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|20
|******3076
|ياسر علي بن محمد الطويل
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|21
|******3312
|عبدالله حمود ابن مسفر الخثعمي
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|22
|******1190
|حمد ابراهيم بن علي الصانع
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|23
|******4885
|عماد خضران بن محمد الغامدي
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|24
|******4518
|عبدالرحمن سعد مسن الدوسري
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|25
|******7065
|احمد مفرح علي العسيري
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|26
|******4284
|علاء محمدعلي مصطفى ناضره
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|27
|******4345
|فيصل محمد بن عبدالله الشايع
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|28
|******2994
|عبدالله دحيم عبدالله الشيباني
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|29
|******7356
|ريان احمد يسلم كعدور
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|30
|******6728
|ماجد مرزوق جهيم المطيري
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|31
|******2515
|ياسر حسن محمد الحازمي
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|32
|******5733
|ابراهيم محمد ناصر العطوي
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|33
|******0413
|عبدالخالق علي بن جاسم الجريدان
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|34
|******7984
|عبدالله سليمان صالح السمري
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|35
|******5052
|خالد محمد سعد الحارثي
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|36
|******1394
|سعود يحي بن علي الشمراني
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|37
|******6509
|مفرح محمد مفرح عسيري
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|38
|******1275
|دغيم دهيمان بن رغيان الشمري
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|39
|******0878
|صالح خالد بن صالح الشائع
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|40
|******5281
|فيصل محمد بن فيصل قباني
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|41
|******3657
|سامي بن عبدالله بن مبارك الرميان
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|42
|******9589
|طلال سعود ناصر الشمري
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|43
|******2955
|عبدالله مطمي عواجي شريفي
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|44
|******0677
|عبدالرحمن العبيد تركي الفيصل
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|45
|******4017
|حامد وعلان قبلان آل عمر
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|46
|******7526
|سعد بن منصور بن حسين القحطاني
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|47
|******7059
|محمد براهيم عبدالله الخضيري
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|48
|******8681
|مالك عبداللطيف بن محمد القناوى
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|49
|******1028
|نظير عدنان بن نظيرعالم جان
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|50
|******9835
|معتز محمد بن منصر العمودى
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|51
|******1798
|عدنان عايش بن عبدالله السعود
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|52
|******1210
|نادر عبدالعزيز بن عبدالرزاق الحازمي
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|53
|******0000
|عبدالكريم أحمد بن عبدان الزهراني
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|54
|******4723
|ابراهيم يحي بن ابراهيم ال غانم
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|55
|******7173
|ماجد محمد بن موسى بوقس
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|56
|******7329
|محمد صالح جمعان الغامدي
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|57
|******1504
|محمد حمود مطلق الحربي
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|58
|******2831
|فواز صالح ابراهيم الشمراني
|ذكر
|1441/02/21
|12ظهراً
|59
|******1149
|احمد خالد احمد باوزير
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|60
|******6608
|عبدالرحمن محمد بن احمد النهاري
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|61
|******3782
|حمد عبدالرحمن بن حمد النجدى
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|62
|******1674
|خالد سعد حمود الناصر
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|63
|******1187
|عبدالهادي عيد عبود الرشيدي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|64
|******9352
|علي عبدالله فراج الشهري
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|65
|******7072
|عبدالله بن عبدالكريم بن سليمان البحيري
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|66
|******2220
|مشعل عبدالله سعد الدايل
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|67
|******3892
|مجدى محمدصالح عوض الله البشري
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|68
|******4303
|معتز حميد بن عيد الحربي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|69
|******0685
|ناصر ناصر منير حمومان
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|70
|******0712
|عبدالله بن مسفر بن محمد الحزوبر
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|71
|******6711
|عبدالعزيز فيصل سليم الثقفي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|72
|******1573
|سليمان عبدالرحمن حمد اليوسف
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|73
|******2187
|رامي عبدالله بن حمزه اللحيانى
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|74
|******7707
|سامي مبارك سالم الحارثي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|75
|******5553
|شايع بن حجي بن شايع الشمري
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|76
|******0082
|رائد فالح فليح الجهني
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|77
|******2705
|عبادي بن عابد بن سليمان الحربي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|78
|******8886
|معاذ مذكر دغش القحطاني
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|79
|******8871
|محمد صالح بن هادي الزهراني
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|80
|******2305
|عبدالله مبارك حسن ال بريك
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|81
|******9964
|مصعب احمد ابراهيم الغامدي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|82
|******0298
|عبدالله فهد أحمد الأحمد
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|83
|******9639
|عبدالله محمد بن سعيد الخباز
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|84
|******0465
|عبدالله بن حسن بن علي عريشي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|85
|******3903
|هيثم محسن سعيد العمري
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|86
|******7187
|عبدالاله ابراهيم بن علي الغامدي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|87
|******3170
|فهد سعود عبدالرحمن الصالح
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|88
|******6308
|عبيد يحي عبدالرحمن المالكي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|89
|******5366
|خالد محمد احمد قروان
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|90
|******8930
|شرف علي عبدالعزيز الشمراني
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|91
|******6036
|عمر علي احمد علوي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|92
|******3660
|معاذ حمود علي الرثيع
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|93
|******0372
|سليمان ربيع بن سليمان القحطاني
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|94
|******8413
|احمد صافي بن سليمان صفطه
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|95
|******2485
|فهد ابراهيم صالح الوكر
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|96
|******3596
|محمد الحجاب احمد الحازمي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|97
|******2590
|احمد عبدالله بن محمد الزهراني
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|98
|******3955
|ناصر راشد عبدالله السالم
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|99
|******9002
|يوسف محمد بن هزاع الشهري
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|100
|******4761
|أمجد سعيد ابن أحمد الغامدي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|101
|******7807
|عبدالهادي خميس خليف العنزي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|102
|******7812
|موفق سعيد بن محمد مودان
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|103
|******7435
|المثنى محمد مردوف باخشوين
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|104
|******4547
|جلال علي مسعود الحربي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|105
|******9559
|سالم سلمان بن حسين الماضي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|106
|******3763
|عبدالله ابراهيم بن عبدالله الهدهود
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|107
|******2553
|عبدالمجيد محمد عبدالله الحسيني
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|108
|******7155
|حسين يحي عبدالله ال الشهي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|109
|******3529
|زايد حسين محمد النجراني
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|110
|******1153
|سلطان علي عبدالله الشهري
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|111
|******1444
|عبدالله محمد بن ثقبه الغريبي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|112
|******0374
|فارس حترش محمد آل حشيش
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|113
|******7308
|يوسف عبدالله مشبب عسيري
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|114
|******9322
|ابراهيم بن خالد بن ابراهيم الحماد
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|115
|******3620
|عبدالاله محمد هلال الحازمي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|116
|******3816
|سعود عبدالعزيز سعيد الدوسري
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|117
|******2218
|تركي محمد غازي الحربي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|118
|******4582
|سلطان عبدالرحمن بن سليمان الضالع
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|119
|******2543
|حمد بن محمد بن علي ال سرار
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|120
|******2121
|توفيق ماطر عتيق المحمدي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|121
|******3672
|عبدالعزيز عبدالله علي الغامدي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|122
|******5557
|نائل شجاع سعد العنزي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|123
|******9179
|عبدالرحمن بخيت سعيد الزهراني
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|124
|******6799
|عبدالرحمن سليمان بن عبدالله الشمسان
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|125
|******4282
|علي بن يحيى بن محمد ال شلوان
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|126
|******0439
|حسين علي بن حسين الناصر
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|127
|******5175
|حسن علي بن صالح آل عبدالله
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|128
|******3514
|صالح عبدالرحمن بن سعد الخميس
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|129
|******5663
|علي عماد بن علي المهناء
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|130
|******9939
|محمد بن عبدالفتاح بن عبدالرحيم رضا
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|131
|******1226
|كاتب بن فهد بن عبيد الرشيدي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|132
|******7130
|احمد حسن سليمان العطوي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|133
|******0621
|راشد صالح سلامه العطوي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|134
|******5885
|عبدالرحمن هادي حضرم آل سريع
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|135
|******0432
|فارس مختار بن محمود الهوساوي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|136
|******7912
|رائد حمد احمد السهيمي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|137
|******4784
|خالد مرجي مطر الرويلي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|138
|******4152
|فايز شلاح دفيلج الحربي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|139
|******8332
|عبدالله ابراهيم حمد العزاز
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|140
|******3634
|مالك حسن بن على الغامدى
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|141
|******8142
|يزيد فايع محمد عسيري
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|142
|******6443
|عاصم ابن عبدالرحمن ابن حامد الغامدي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|143
|******3130
|فريد محمد على مساعد المغربى
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|144
|******5179
|صالح يحيى جابر الودعاني
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|145
|******0664
|ابراهيم حسن عبده الزبيدي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|146
|******2311
|فهد سعد فهد البقعاوي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|147
|******8267
|عبدالرحمن عبدالله سالم الأحمدي
|ذكر
|1441/02/22
|12ظهراً
|148
|******9392
|البراء ماجد عبدالرحمن باصبرين
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|149
|******2492
|طلال موافق شويعر الرويلي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|150
|******8870
|علي يحيي سليمان عبدلي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|151
|******9532
|فهد عبدالعزيز بن محمد العيدي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|152
|******2312
|عبدالرحمن عبدالله بن عبدالرحمن الغصيبي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|153
|******0881
|صالح بن سعيد بن احمد آل سبت
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|154
|******0697
|حسين بن جعفر بن حسين المناسف
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|155
|******8270
|علي محمد علي آل خريم
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|156
|******2772
|حسين بن هاشم بن علوي ابوالرحي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|157
|******9350
|انس ابراهيم عبدالله المحيميد
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|158
|******9817
|محمد عمير بن محمد الزهراني
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|159
|******3326
|زياد خالد عبدالله العبود
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|160
|******8282
|فيصل عبدالرحمن محمد عسيري
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|161
|******7746
|محمد معيض محمد القحطاني
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|162
|******8838
|ثامر ختام شايز الرويلي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|163
|******4059
|أحمد عيظه حسن الزهراني
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|164
|******6952
|صالح محمد بن عثوان القرني
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|165
|******9961
|عبدالرحمن احمد علي الكليب
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|166
|******1608
|عبدالله محمد بن حبيب الشهري
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|167
|******9703
|مسفر احمد بن غنام آل شريف
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|168
|******0945
|عبدالله ابراهيم بن سليمان القويفلي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|169
|******3786
|عبدالرحمن بن سليمان بن علي ال عامر
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|170
|******2501
|محمد عبدالله عبدالعزيز السيف
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|171
|******6266
|ابراهيم سعود عبدالعزيز البلالي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|172
|******2679
|خالد بجاد صويلح بن ملافخ
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|173
|******3454
|احمد محمد احمد الزهراني
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|174
|******0891
|عبدالله محمد بن ابراهيم الدوسري
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|175
|******6724
|احمد مساعد عامش الشراري
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|176
|******9796
|بادي علي بن ناصر الدوسري
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|177
|******6711
|محمد حسن بن علي ال جمهور
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|178
|******3842
|محمد عطاالله بن حامد القرشي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|179
|******3966
|عمر سعيد عقيل الصالحي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|180
|******8377
|عبدالكريم محمد عبدالكريم المعيوف
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|181
|******5840
|سلطان عائض بن هلال العتيبي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|182
|******3543
|ابراهيم عبدالعزيز بن ابراهيم السكاكر
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|183
|******7671
|عبدالله صالح بن علي اللحيدان
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|184
|******3085
|عبدالله محمد بن حمد العرفج
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|185
|******4680
|وسيم زهير خميس مطهر
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|186
|******6464
|ناصر غائب تركي العتيبي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|187
|******6899
|محمد مفرح عيسى قصادي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|188
|******3546
|محمد عبدالكريم محمد العميري
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|189
|******0336
|عبدالله سعود بن عايش الرشيدي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|190
|******8155
|خالد بجاد محمد الصالحي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|191
|******4278
|سعد ضيف الله جهز العتيبي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|192
|******1349
|فرحان احمد فرحه الغامدي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|193
|******1224
|حمود محمد بن حمود البليهي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|194
|******9296
|احمد خالد احمد الجبر
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|195
|******6369
|عبدالعزيز صالح وصل السلمي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|196
|******9335
|حذيفه حبيب الله مرزاعالم بخاري
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|197
|******7788
|حمد حسن علي اليامي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|198
|******8223
|عشوي معتق عشوي الفهيقي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|199
|******0122
|عبدالرحمن صالح بن عبدالله اليحياء
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|200
|******8948
|ابراهيم محمد بن علي خليتيت
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|201
|******1316
|عبدالوهاب حمد بن عبدالله العمار
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|202
|******0341
|نايف سالم غانم الحربي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|203
|******5554
|عبدالله مسلم الهزيل الشراري
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|204
|******1014
|احمد حسن محمد بالبيد
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|205
|******5441
|جابر موسى بن محمد المزيدي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|206
|******9535
|عبدالمجيد مرزوق زابن الرويتعي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|207
|******2644
|علي عبدالله بركوت الناشري
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|208
|******0561
|خالد مسلط عويشز المطيري
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|209
|******3649
|عمر عبدالله علي الغامدي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|210
|******1739
|محمد موسى عبدالمصلح النصيري
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|211
|******9052
|نايف اذياب اهديان المطيري
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|212
|******0229
|محمد احمد ابن محمد الغامدي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|213
|******8556
|علي ابراهيم بن علي العجمي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|214
|******1209
|اسامه عبدالرحمن حمد الزغيبي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|215
|******2956
|عبدالواحد شجاع سعد العنزي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|216
|******2571
|عمرو سعيد مسعود الجهني
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|217
|******4677
|أحمد سعد محمد الشهري
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|218
|******2034
|عبدالرحمن عبدالله عبدالماجد ثابت
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|219
|******1971
|عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن السلامه
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|220
|******8974
|عبدالله براك عبدالله البراك
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|221
|******1809
|راكان قاسم مبارك الفهيقي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|222
|******3060
|عبدالرزاق محمد عبدالله العمري
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|223
|******1910
|سالم محمد بن علي بن غرابان
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|224
|******5832
|حمزه فاضل بن محمد الزهراني
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|225
|******7969
|عبدالاله بن راشد بن عبدالله آل راشد
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|226
|******4699
|عبدالله خالد بن عبدالله الدرويش
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|227
|******5804
|عبدالعزيز عبدالرحمن محمد بن نوفل
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|228
|******7817
|عبدالرحمن عايض بن كعيت العمري
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|229
|******3051
|عبدالله خالد عبدالله الجربوع
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|230
|******2806
|سلطان سعود محيسن العصيمي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|231
|******8764
|ماجد غازي عبدالله السقياني
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|232
|******9393
|عمرو عبدالله ابن سعيد المودان
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|233
|******1234
|حمد محمد بن صالح اليامي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|234
|******5890
|مصعب عيد خليف الضويحي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|235
|******8583
|امجد عبده حسين ابوخيرين
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|236
|******2126
|جابر ناصر جابر آل سليم
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|237
|******7025
|وليد زيد سفر العتيبي
|ذكر
|1441/02/23
|12ظهراً
|238
|******8985
|أحمد عبدالله حمد الدخيل
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|239
|******9860
|نايف خالد عقيل الشمري
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|240
|******5022
|نواف سراج بن محمد الزهراني
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|241
|******4285
|مؤيد علي أسعد الصرح
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|242
|******4950
|حسين مهدي عبدالله ال منصور
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|243
|******1439
|ماجد سمير حسن محروس
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|244
|******1939
|ابراهيم محمد علي الفلاحي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|245
|******0660
|سلمان محمد سلطان الغموي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|246
|******1770
|محمد بن عايض بن مسفر الشمراني
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|247
|******6983
|عبدالوهاب علي عبدالله أبومغدي العمري
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|248
|******2772
|حاتم ضيف الله مسلم السفياني
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|249
|******5246
|سلطان محمد عايض الشريف
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|250
|******9804
|سلطان ياسين بن ياسين الكديسي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|251
|******5037
|محمد سالم براهيم المنصور
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|252
|******0147
|أمجد عبدالله بن سلمان البحراني
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|253
|******0859
|صقر محمد احمد الغامدي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|254
|******8369
|عناد سعد خليفه العتيبي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|255
|******3477
|عبدالرحمن عالي عبدالرحمن العتيبي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|256
|******8432
|علي حمد بن خجيمي اليامي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|257
|******5651
|ابراهيم محمد ابراهيم الشمراني
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|258
|******1370
|عبدالرحمن بن حمد بن عبدالرحمن الربيعه
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|259
|******9157
|محمد عبدالله سعيد القريني
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|260
|******9543
|عبدالعزيز أحمد بن عبدالعزيز الرعوجى
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|261
|******4202
|عبدالله عقيل محمد الشاردي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|262
|******9244
|عبدالكريم ضيف الله بن سعيد الفحيماني
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|263
|******4064
|عبدالسلام عبدالله علي الجمعه
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|264
|******1203
|نبيل نصر ابراهيم السماك
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|265
|******0388
|عبدالرحمن صالح عطيه داوود
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|266
|******0178
|عبدالله محمد عبدالله سلامي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|267
|******1218
|محمد بخيت عبدالله المالكي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|268
|******5058
|جاسم بن حسين بن صالح الخلف
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|269
|******0871
|محمد طالب محمد عبدالحفيظ
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|270
|******3097
|يزيد عبدالله سويلم الشهوان
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|271
|******1738
|أحمد شنبر حسن السيد
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|272
|******9126
|محمد مالك بن معتوق الصادق
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|273
|******8309
|محمد ماشي زعل العنزي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|274
|******2013
|اسماعيل محمدعبدالله ابراهيم المصطفى
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|275
|******4354
|ريان صالح بن احمد حلواني
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|276
|******4524
|ابراهيم حمزه محمد شاكر بن شاكر
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|277
|******8478
|بحني سني احمد الغانمي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|278
|******1100
|ماهر زكي بن معتوق عبدالستار
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|279
|******7359
|يوسف علي سعيد قران
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|280
|******8337
|محمد عبدالله محمد الأحمري
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|281
|******2564
|عبدالرحمن سهيل ابراهيم المطيري
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|282
|******7597
|عمر عبدالله عمر البخاري
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|283
|******6043
|عبدالله عثمان بن علي العساف
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|284
|******3794
|عبدالمحسن حمد عبدالرحمن الحمودي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|285
|******7474
|عبدالله ربيع بن احمد الزهراني
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|286
|******2769
|أحمد عبدالرحمن بن عبدالله الغميز
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|287
|******0008
|عبدالرحمن جزاء بن غازي العمري
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|288
|******7845
|ريان محمد بن سعد الجلال
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|289
|******3494
|محمد علي احمد قيسي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|290
|******4821
|تركي عبدالله احمد العصيمي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|291
|******9777
|ماجد احمد بن علي حكمي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|292
|******2617
|فلاح بن رمضان بن شمات العنزي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|293
|******6979
|مشعل مضحي هلا ل الغيداني
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|294
|******0590
|عبدالكريم عناد محمود الغريض
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|295
|******0658
|عيظه مسفر سعيد الصيعري
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|296
|******8770
|عبدالله حامد بن عواض المسعودى
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|297
|******2421
|فيصل صالح محمد العجلان
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|298
|******2218
|فيصل محمد بن عبدالله مباركي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|299
|******0003
|محمد سامى بن فراج الحازمي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|300
|******5091
|عبدالهادي حمد صالح المرى
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|301
|******6073
|حمود سالم بن محمد السبيعي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|302
|******8232
|المهند علي سعد الزهراني
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|303
|******2560
|فارس عبدالرحمن بن محمدسعيد نوفل
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|304
|******4787
|مشارى ناصر محمد بن قميش
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|305
|******3603
|محمد سعود حمود العصيمي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|306
|******5973
|ابراهيم عبدالله علي الشيخي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|307
|******9298
|محمد عيد عبدالله العنزي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|308
|******9543
|عبدالعزيز ماجد عبدالله العارضي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|309
|******3562
|محمد حماد محمد النمري
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|310
|******6566
|محمد براهيم بن محمد المحيميد
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|311
|******3520
|عدي حاتم محمد عسيري
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|312
|******4958
|ناصر عيسي فرحان الفيفي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|313
|******1715
|محمد عبدالله مستور الثبيتي
|ذكر
|1441/02/24
|12ظهراً
|314
|******0578
|ابونمى بركات بن احمد الشريف
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|315
|******7621
|عبدالله صالح بن هزاع الحميداني
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|316
|******2270
|محمد سعد ياسر فلمبان
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|317
|******4601
|صالح عبدالله حمد المخايطه
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|318
|******1501
|سلمان ابراهيم عبدالكريم الحنايا
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|319
|******9408
|جاسر عبدالمحسن بن فهد العتيبي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|320
|******0537
|عماد فيصل مرشد الحربي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|321
|******0388
|محمد حمد بن عبدالله الحمد
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|322
|******6379
|عبدالغني مسفر بن محمد المالكي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|323
|******9796
|عمار اسماعيل بن شمس الدين خوج
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|324
|******0684
|محمد عبدالله بن ابراهيم السحيباني
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|325
|******9915
|احمد سعد ساعد القرشي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|326
|******9922
|عماد عدنان بن عامر مطيوري
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|327
|******2709
|محمد شديد راشد الجهني
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|328
|******6629
|صالح فريج مسلم العطوي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|329
|******2286
|صالح احمد صالح الزهراني
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|330
|******2188
|عبدالعزيز عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|331
|******0365
|محمد ناصر زيد الشريف
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|332
|******9599
|عبدالرحمن راجح بن محمد الراجح
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|333
|******2444
|علي بن جعفر بن عيسى المشعل
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|334
|******5632
|محمد عمر عبدالقادر مصطفى
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|335
|******8567
|عبدالعزيز شرقي بن علي الحربي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|336
|******8754
|محمد مهدي بن عباس الصفار
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|337
|******8055
|هيثم خالد عبدالرحمن الصقعبي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|338
|******0139
|جابر علي محمد الهلالي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|339
|******5345
|عبدالكريم مسفر بن محمد القحطاني
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|340
|******3147
|حسن محمد بن حسن اليامي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|341
|******4456
|محمد رضا بن مكي السنان
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|342
|******5443
|فارس علي احمد الغامدي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|343
|******2956
|ابراهيم سعيد دخيل الله المحمدي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|344
|******2575
|فيصل ابراهيم عبدالله الغامدي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|345
|******8925
|معتز صالح بن سعيد باقبص
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|346
|******7664
|فهد حامد محمد الحازمي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|347
|******7068
|محمد وهب بن محمد آل سبيت
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|348
|******5950
|فهد حمد مقحم الحبردي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|349
|******5987
|عبدالرحمن طلال عبدالمنعم قاضي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|350
|******8580
|عبدالرزاق المنفي حدور الرويلي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|351
|******9136
|فواز بن محمد بن خليل فته
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|352
|******3834
|عبدالعزيز على محمد النصار
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|353
|******6415
|ابراهيم محمد ابراهيم سحاقي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|354
|******2765
|عبدالرحمن احمد محمد الموسى
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|355
|******9146
|سعود عبدالصمد بن عبدالله الصبحي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|356
|******0260
|محمد حمد حميد الحربي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|357
|******4245
|ادهم صالح عثمان القعير
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|358
|******0932
|عبدالمحسن صالح سيف الجعيد
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|359
|******0375
|عبدالعزيز محمد علي الشهري
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|360
|******0787
|فاضل بن عيسى بن علي الهاشم
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|361
|******9173
|سليمان محمد سليمان الخريف
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|362
|******6773
|صهيب اسحاق بن عمرخان نورولي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|363
|******8140
|مشعل عبدالعزيز بن ابراهيم الحرابي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|364
|******2515
|عبدالعزيز محمد مكنى البقمي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|365
|******6555
|خالد احمد بن علي الصوينع
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|366
|******3777
|محمد دحمان احمد العمودي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|367
|******5444
|اسماعيل عبدالكريم بن اسماعيل جمال الحريري
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|368
|******5441
|عبدالمحسن علي بن عبدالمحسن البعيمي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|369
|******4633
|أحمد محمد عرفان عبده عرفه
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|370
|******8634
|علي عبدالرحمن علي التويجرى
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|371
|******2570
|حمزه فرحان سلمان الجهني
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|372
|******7021
|صالح عبدالعزيز بن ابراهيم الجردان
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|373
|******9682
|فراس محمود بن قارى اشهدعلى صادر
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|374
|******0977
|أنس محمد بن عثمان السليمان
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|375
|******3318
|عبدالرحمن عطيه محمد السهيمي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|376
|******2806
|نائف محمد سويد العتيبي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|377
|******6839
|محمد ابراهيم حمد الهميلي
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|378
|******0227
|عاصم محمد مسيعيد الجهني
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|379
|******2441
|راكان يوسف محمد صفدر
|ذكر
|1441/02/25
|12ظهراً
|380
|******6076
|علي احمد محمد عسيري
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|381
|******9159
|فيصل سعد بن عبدالله السويلم
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|382
|******4363
|خالد محمد سعيد الغامدي
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|383
|******5172
|صالح بن ابراهيم بن خليل الحايك
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|384
|******0330
|ناصر بن سراج بن ناصر الدوسري
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|385
|******2192
|علي عبدالرحمن بن علي الرقيبه
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|386
|******6881
|فهد منصور فهد الحمر
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|387
|******5992
|عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الناصر
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|388
|******9393
|تركي مسعود بن احمد غزواني
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|389
|******6248
|مظهر بن سعيد بن محمد الفشخي
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|390
|******4840
|عبدالرحمن عبدالله حسين العايد
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|391
|******2357
|يزيد عبدالله علي العسكر
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|392
|******7236
|عيسى بن طاهر بن علوي الشعله
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|393
|******4649
|عبدالعزيز علي عمير السالمي
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|394
|******5038
|عبدالله على بن عبدالله بوجباره
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|395
|******1410
|علي مسفر بن حمد اليامي
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|396
|******6412
|عبدالرحمن بن صالح بن علي العبيدي
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|397
|******6970
|وائل سعيد على الزهراني
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|398
|******3008
|أحمد عبدالله ابراهيم الوابلي
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|399
|******1186
|فيصل أسماعيل بن محمد الكديسي
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|400
|******4231
|بدر حمد عبدالله الحسيني
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|401
|******0723
|عبدالرحمن سعيد بن علي آل موسى
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|402
|******9020
|عبدالعزيز احمد بن يحي الزهراني
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|403
|******1162
|وليد توفيق ابن عوض الجحدلي
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|404
|******6233
|مشعل مشلح بن دعير المطيري
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|405
|******3259
|عبدالله خالد صالح العتيبى
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|406
|******6279
|هيثم عبدالمعطى ابن عبدالله بصنوى
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|407
|******5982
|موسي صالح موسي الحارثي
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|408
|******5425
|ابراهيم ناصر ابراهيم دهمش
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|409
|******2425
|طارق عبدالعزيز عبدالرحمن بن سماعيل
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|410
|******3301
|عبدالوهاب محمد جار الله المالكي
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|411
|******8812
|معاذ احمد فهد الجوير
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|412
|******4722
|مشعل عبدالله بن محمد الحربي
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|413
|******4149
|أحمد محمد صالح المحيميد
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|414
|******3438
|احمد عبدالله سعيد الصاعدي
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|415
|******6830
|حكيم صالح عبدالله الحميد
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|416
|******1737
|خالد فهد غانم العروي
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|417
|******7659
|سعود سعد سعود العمران
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|418
|******6277
|سامي احمد عبدالمحسن الشنبري
|ذكر
|1441/02/28
|12ظهراً
|419
|******7135
|عبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العبدالجبار
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|420
|******8234
|عبدالله ابن حميد ابن ذيبان الغامدي
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|421
|******5467
|محمد عبدالرزاق بن طاهر آبوزيد
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|422
|******0048
|محمد صالح عبدالله الحميدان
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|423
|******7146
|عبدالحميد رفيع ظافر العمري
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|424
|******2274
|سلطان عبدالله بن حاسن الغامدي
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|425
|******8423
|عبدالعزيز سعيد علي القحطاني
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|426
|******5127
|هادي بن يحي بن براك آل دويس
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|427
|******2045
|يزيد بن سليمان بن ابراهيم الميمان
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|428
|******7535
|صالح مانع بن صالح لسلوم
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|429
|******6452
|ياسر عامر عيسى عسيري
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|430
|******1315
|مانع مصطفي صالح ال هشلان
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|431
|******3895
|علي عبده حسين قنعان
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|432
|******9994
|عبدالكريم سلطان عبدالكريم الدخيل الله
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|433
|******0209
|فلاح فرحان عتيق البلوي
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|434
|******1257
|ذياب هليل سليمان الجهني
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|435
|******4913
|مسفر جابر بن صالح آل زبيد
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|436
|******6526
|فهد أحمد محمد الشمراني
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|437
|******4309
|حمود سلمان مسيب اللقماني
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|438
|******1219
|سلطان احمد عبدالهادي الغامدي
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|439
|******1517
|محمد علي ابن حسين القحطاني
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|440
|******2506
|محمد عبدالهادي عيد العنزي
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|441
|******3113
|عبدالله رياض عبدالله الدندني
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|442
|******6073
|مشعل عبدالعزيز بن نايف العنزي
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|443
|******0131
|يوسف محمد علي الزهراني
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|444
|******3079
|عمر مدالله مزكي الشراري
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|445
|******6651
|عزام سلطان ملوح الهملان
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|446
|******7955
|وليد ظافر حسن القحطاني
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|447
|******6129
|قبلان سعد بن قبلان اليامي
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|448
|******0136
|محمد عمر عبدالله العمري
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|449
|******7081
|خالد ناصر محمد أبوناصر
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|450
|******7564
|مساعد صالح بن عبدالرحمن الجليدان
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|451
|******3478
|صالح معلاء صياح الحربي
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|452
|******7275
|عبدالعزيز عبدالله عوض المالكي
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|453
|******6725
|عبدالمجيد علي جارالله المشيطي
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|454
|******5129
|علي سعد علي الغامدي
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|455
|******6619
|عبدالرحمن مطر بن عواد الجابري
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|456
|******0205
|حمزه نافع حمود الحربي
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|457
|******2864
|خالد سلطان مرزوق المطيري
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|458
|******4034
|احمد عبدالرحيم جعفر ابوعيفه
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|459
|******3715
|عاصم معيد بن احمد هتاني
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|460
|******7586
|علي فالح نافع الحربي
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|461
|******5458
|خالد عبدالعزيز بن احمد الغامدي
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|462
|******5361
|محمد عبدالله محمد الضالع
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|463
|******2604
|مهند عبدالله بن يوسف الزهراني
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|464
|******1125
|محمد احمد بن محمد الغامدي
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|465
|******1622
|عبدالله مثيب بن محمد المطيري
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|466
|******3356
|أيمن علي ابن عبدالله الغامدي
|ذكر
|1441/02/29
|12ظهراً
|467
|******3443
|مشعل حمود بن ذعار البقمى
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|468
|******2370
|بدر صنهات بطيحان المطيري
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|469
|******3530
|علي احمد مهدي علوي
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|470
|******7347
|احمد بريك محمد الحربي
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|471
|******9986
|عبدالرحيم عبدالرحمن بن محيل المطيري
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|472
|******7408
|محمد عبدالمحسن مساعد الجهني
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|473
|******2550
|سعيد بن علي بن محمد القحطاني
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|474
|******1966
|يوسف محمد علي الدبيبي
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|475
|******3514
|وليد سعد صالح الغامدي
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|476
|******2850
|عبدالله أحمد بن عبدالله الهلألي
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|477
|******4452
|منير محمد ميشع العتيبي
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|478
|******2776
|عبدالحميد محمد بن عبدالله البطى
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|479
|******7652
|عبدالله سليمان بن عبدالله العبده
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|480
|******2666
|حماد نومان سعود الحربي
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|481
|******4307
|محمد خالد بن حمد الجعفرى
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|482
|******5691
|عمر احمد محمدعادل بصنوي
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|483
|******5578
|احمد مجدى بن احمد الجعفر
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|484
|******6367
|سلطان نافع عتيق السلمي
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|485
|******6903
|عبدالرحمن عمر محمد سايس
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|486
|******8252
|سعود مهرب الريض الرويلي
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|487
|******7382
|أحمد عبدالله ابراهيم الهويريني
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|488
|******8538
|سعد ناصر سعد البقمي
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|489
|******2160
|فهد سليمان بن حمود العنزي
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|490
|******5346
|مساعد بن عايد بن خليف الشمري
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|491
|******0632
|سلطان سعد عمر العجاجي
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|492
|******6445
|بندر طلال كمال عناني
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|493
|******1271
|راكان عياد محمد الفريدي
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|494
|******5063
|احمد فيصل ضيف الله الحربي
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|495
|******7909
|عبدالعزيز سليمان بن عبدالله التويجري
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
|496
|******9745
|احمد علي مسلم المطيري
|ذكر
|1441/03/01
|12ظهراً
أسماء النساء
|التسلسل
|الهوية الوطنية
|الاسم
|الجنس
|تاريخ المقابلة
|موعد الحضور
|1
|******5679
|شمسه محمد عبدالله عسيري
|انثى
|1441/02/21
|12ظهراً
|2
|******0587
|صالحه محمد احمد آل مريح
|انثى
|1441/02/21
|12ظهراً
|3
|******0322
|اسماء عبدالله صالح الصائغ
|انثى
|1441/02/21
|12ظهراً
|4
|******5197
|نجود ناصر حمد السلوم
|انثى
|1441/02/21
|12ظهراً
|5
|******0907
|اسماء عبدالله بنيان الحربي
|انثى
|1441/02/21
|12ظهراً
|6
|******3412
|هند احمد صالح الشيخي
|انثى
|1441/02/21
|12ظهراً
|7
|******6442
|اميره فيحان شافي الشلوي
|انثى
|1441/02/21
|12ظهراً
|8
|******9304
|رانيه عبدالله ضاوي الجعيد
|انثى
|1441/02/21
|12ظهراً
|9
|******8619
|حليمه عايض سعيد عسيري
|انثى
|1441/02/21
|12ظهراً
|10
|******2267
|حليمه علي محمد عسيري
|انثى
|1441/02/21
|12ظهراً
|11
|******3644
|روان عادل رملى فلمبان
|انثى
|1441/02/21
|12ظهراً
|12
|******6214
|ساميه سليمان ابراهيم المريف
|انثى
|1441/02/21
|12ظهراً
|13
|******3315
|ايمان محمد حسن الزهراني
|انثى
|1441/02/21
|12ظهراً
|14
|******2604
|أماني محمد عبدالعزيز العفيصان
|انثى
|1441/02/21
|12ظهراً
|15
|******7808
|زينب عبدالله بن سليمان الجشي
|انثى
|1441/02/21
|12ظهراً
|16
|******5622
|ريم ابراهيم هاشم السليماني
|انثى
|1441/02/21
|12ظهراً
|17
|******5603
|سلمي دلي غدير الظفيري
|انثى
|1441/02/21
|12ظهراً
|18
|******1804
|عبير محمد سالم الزهراني
|انثى
|1441/02/21
|12ظهراً
|19
|******5438
|ريم فهد غالي العمري
|انثى
|1441/02/21
|12ظهراً
|20
|******5338
|فاطمه صالح سالم باعبدالله
|انثى
|1441/02/21
|12ظهراً
|21
|******8930
|اسماء محمد سلطان آل شاووش
|انثى
|1441/02/21
|12ظهراً
|22
|******1429
|عائشه عبدالله سليمان الفيفي
|انثى
|1441/02/21
|12ظهراً
|23
|******7633
|أيمان مصلح بن سعود الشيباني
|انثى
|1441/02/21
|12ظهراً
|24
|******0351
|خلود محمد دخيل الله المطيري
|انثى
|1441/02/22
|12ظهراً
|25
|******1881
|حمده سالم معيض القرني
|انثى
|1441/02/22
|12ظهراً
|26
|******0518
|حصه سعد راشد العرفج
|انثى
|1441/02/22
|12ظهراً
|27
|******6237
|جواهر عبد المحسن علي المشيقح
|انثى
|1441/02/22
|12ظهراً
|28
|******1914
|سميه عبدالعزيز محمود الشريف
|انثى
|1441/02/22
|12ظهراً
|29
|******3737
|دلال محمد بن هلال الثبيتي
|انثى
|1441/02/22
|12ظهراً
|30
|******8206
|وفاء حمد جبران محنشي
|انثى
|1441/02/22
|12ظهراً
|31
|******7883
|شريفه سعد مساعد الحارثي
|انثى
|1441/02/22
|12ظهراً
|32
|******5586
|نوره سعيد حمد التميمي
|انثى
|1441/02/22
|12ظهراً
|33
|******3466
|عذا سعود بن سفر المالكي
|انثى
|1441/02/22
|12ظهراً
|34
|******0463
|عزيزه عبدالكريم خلف السلمى
|انثى
|1441/02/22
|12ظهراً
|35
|******3967
|رازان عبدالعزيز محمد حويس
|انثى
|1441/02/22
|12ظهراً
|36
|******4773
|حوريه سعد عبدالله الذوادي
|انثى
|1441/02/22
|12ظهراً
|37
|******6800
|روان منصور احمد العتيبي
|انثى
|1441/02/22
|12ظهراً
|38
|******6006
|منى صالح محمد العثمان
|انثى
|1441/02/22
|12ظهراً
|39
|******8724
|فاطمه عبدالكريم بن ناصر القباع
|انثى
|1441/02/22
|12ظهراً
|40
|******7118
|مها محمد بن صنيتان المطيري
|انثى
|1441/02/22
|12ظهراً