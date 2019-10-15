بالأسماء.. التعليم تدعو 536 متقدمًا على الوظائف الإدارية لمراجعتها

بالأسماء.. التعليم تدعو 536 متقدمًا على الوظائف الإدارية لمراجعتها

2019/10/15
الساعة 5:53 مساءً
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم أسماء (536) من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم الموظفين العام (رجال- نساء)، والمعلنة في 1440/12/23هــ على موقع وزارة الخدمة المدنية (جدارة).
وتطلب الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة مقر الوزارة الرئيسي بالرياض حسب التاريخ المحدد أمام كل اسم، وذلك للمطابقة ومراجعة البيانات وإجراء المقابلة الشخصية، ومن لم يحضر سوف يعد ذلك عدولاً عن طلب التعيين.
كما تؤكد الوزارة أن الدعوة للمطابقة والمقابلة لا تعني الترشيح النهائي.

أسماء الرجال 

التسلسل الهوية الوطنية الاسم الجنس تاريخ المقابلة موعد الحضور
1 ******1991 عبدالله محمد عبدالله العمير ذكر 1441/02/21 12ظهراً
2 ******1257 محمد سالم سلامه البلوي ذكر 1441/02/21 12ظهراً
3 ******0258 كرار حمزه بن علي الزيداني ذكر 1441/02/21 12ظهراً
4 ******3837 علي كديسى بن سالم آل منيف ذكر 1441/02/21 12ظهراً
5 ******0084 عبدالله محمد ضيف الله الجودي ذكر 1441/02/21 12ظهراً
6 ******0883 تركي جروان قبلان القحطاني ذكر 1441/02/21 12ظهراً
7 ******2356 يحيى احمد علي الزهراني ذكر 1441/02/21 12ظهراً
8 ******3778 فيصل سليم علي البلوي ذكر 1441/02/21 12ظهراً
9 ******5373 فايز عبداللطيف عبدربه الحربي ذكر 1441/02/21 12ظهراً
10 ******3888 ثامر ابراهيم هاشم عشقي ذكر 1441/02/21 12ظهراً
11 ******6027 يوسف عباس مقحم المطيري ذكر 1441/02/21 12ظهراً
12 ******5288 علي محمد درويش رزق ذكر 1441/02/21 12ظهراً
13 ******6485 عادل صالح بن عبدالله الناصر ذكر 1441/02/21 12ظهراً
14 ******3763 غيدان ظافر شويل آل حثيث ذكر 1441/02/21 12ظهراً
15 ******6606 نايف زايد عايش المطيري ذكر 1441/02/21 12ظهراً
16 ******9598 عبدالرحمن راقي باخت القثامي ذكر 1441/02/21 12ظهراً
17 ******1640 عبدالخالق منصور بن عبدالخالق العمري ذكر 1441/02/21 12ظهراً
18 ******0666 احمد شعبي احمد آل عمار ذكر 1441/02/21 12ظهراً
19 ******5206 عيسى يعن الله عبدالله الغامدي ذكر 1441/02/21 12ظهراً
20 ******3076 ياسر علي بن محمد الطويل ذكر 1441/02/21 12ظهراً
21 ******3312 عبدالله حمود ابن مسفر الخثعمي ذكر 1441/02/21 12ظهراً
22 ******1190 حمد ابراهيم بن علي الصانع ذكر 1441/02/21 12ظهراً
23 ******4885 عماد خضران بن محمد الغامدي ذكر 1441/02/21 12ظهراً
24 ******4518 عبدالرحمن سعد مسن الدوسري ذكر 1441/02/21 12ظهراً
25 ******7065 احمد مفرح علي العسيري ذكر 1441/02/21 12ظهراً
26 ******4284 علاء محمدعلي مصطفى ناضره ذكر 1441/02/21 12ظهراً
27 ******4345 فيصل محمد بن عبدالله الشايع ذكر 1441/02/21 12ظهراً
28 ******2994 عبدالله دحيم عبدالله الشيباني ذكر 1441/02/21 12ظهراً
29 ******7356 ريان احمد يسلم كعدور ذكر 1441/02/21 12ظهراً
30 ******6728 ماجد مرزوق جهيم المطيري ذكر 1441/02/21 12ظهراً
31 ******2515 ياسر حسن محمد الحازمي ذكر 1441/02/21 12ظهراً
32 ******5733 ابراهيم محمد ناصر العطوي ذكر 1441/02/21 12ظهراً
33 ******0413 عبدالخالق علي بن جاسم الجريدان ذكر 1441/02/21 12ظهراً
34 ******7984 عبدالله سليمان صالح السمري ذكر 1441/02/21 12ظهراً
35 ******5052 خالد محمد سعد الحارثي ذكر 1441/02/21 12ظهراً
36 ******1394 سعود يحي بن علي الشمراني ذكر 1441/02/21 12ظهراً
37 ******6509 مفرح محمد مفرح عسيري ذكر 1441/02/21 12ظهراً
38 ******1275 دغيم دهيمان بن رغيان الشمري ذكر 1441/02/21 12ظهراً
39 ******0878 صالح خالد بن صالح الشائع ذكر 1441/02/21 12ظهراً
40 ******5281 فيصل محمد بن فيصل قباني ذكر 1441/02/21 12ظهراً
41 ******3657 سامي بن عبدالله بن مبارك الرميان ذكر 1441/02/21 12ظهراً
42 ******9589 طلال سعود ناصر الشمري ذكر 1441/02/21 12ظهراً
43 ******2955 عبدالله مطمي عواجي شريفي ذكر 1441/02/21 12ظهراً
44 ******0677 عبدالرحمن العبيد تركي الفيصل ذكر 1441/02/21 12ظهراً
45 ******4017 حامد وعلان قبلان آل عمر ذكر 1441/02/21 12ظهراً
46 ******7526 سعد بن منصور بن حسين القحطاني ذكر 1441/02/21 12ظهراً
47 ******7059 محمد براهيم عبدالله الخضيري ذكر 1441/02/21 12ظهراً
48 ******8681 مالك عبداللطيف بن محمد القناوى ذكر 1441/02/21 12ظهراً
49 ******1028 نظير عدنان بن نظيرعالم جان ذكر 1441/02/21 12ظهراً
50 ******9835 معتز محمد بن منصر العمودى ذكر 1441/02/21 12ظهراً
51 ******1798 عدنان عايش بن عبدالله السعود ذكر 1441/02/21 12ظهراً
52 ******1210 نادر عبدالعزيز بن عبدالرزاق الحازمي ذكر 1441/02/21 12ظهراً
53 ******0000 عبدالكريم أحمد بن عبدان الزهراني ذكر 1441/02/21 12ظهراً
54 ******4723 ابراهيم يحي بن ابراهيم ال غانم ذكر 1441/02/21 12ظهراً
55 ******7173 ماجد محمد بن موسى بوقس ذكر 1441/02/21 12ظهراً
56 ******7329 محمد صالح جمعان الغامدي ذكر 1441/02/21 12ظهراً
57 ******1504 محمد حمود مطلق الحربي ذكر 1441/02/21 12ظهراً
58 ******2831 فواز صالح ابراهيم الشمراني ذكر 1441/02/21 12ظهراً
59 ******1149 احمد خالد احمد باوزير ذكر 1441/02/22 12ظهراً
60 ******6608 عبدالرحمن محمد بن احمد النهاري ذكر 1441/02/22 12ظهراً
61 ******3782 حمد عبدالرحمن بن حمد النجدى ذكر 1441/02/22 12ظهراً
62 ******1674 خالد سعد حمود الناصر ذكر 1441/02/22 12ظهراً
63 ******1187 عبدالهادي عيد عبود الرشيدي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
64 ******9352 علي عبدالله فراج الشهري ذكر 1441/02/22 12ظهراً
65 ******7072 عبدالله بن عبدالكريم بن سليمان البحيري ذكر 1441/02/22 12ظهراً
66 ******2220 مشعل عبدالله سعد الدايل ذكر 1441/02/22 12ظهراً
67 ******3892 مجدى محمدصالح عوض الله البشري ذكر 1441/02/22 12ظهراً
68 ******4303 معتز حميد بن عيد الحربي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
69 ******0685 ناصر ناصر منير حمومان ذكر 1441/02/22 12ظهراً
70 ******0712 عبدالله بن مسفر بن محمد الحزوبر ذكر 1441/02/22 12ظهراً
71 ******6711 عبدالعزيز فيصل سليم الثقفي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
72 ******1573 سليمان عبدالرحمن حمد اليوسف ذكر 1441/02/22 12ظهراً
73 ******2187 رامي عبدالله بن حمزه اللحيانى ذكر 1441/02/22 12ظهراً
74 ******7707 سامي مبارك سالم الحارثي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
75 ******5553 شايع بن حجي بن شايع الشمري ذكر 1441/02/22 12ظهراً
76 ******0082 رائد فالح فليح الجهني ذكر 1441/02/22 12ظهراً
77 ******2705 عبادي بن عابد بن سليمان الحربي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
78 ******8886 معاذ مذكر دغش القحطاني ذكر 1441/02/22 12ظهراً
79 ******8871 محمد صالح بن هادي الزهراني ذكر 1441/02/22 12ظهراً
80 ******2305 عبدالله مبارك حسن ال بريك ذكر 1441/02/22 12ظهراً
81 ******9964 مصعب احمد ابراهيم الغامدي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
82 ******0298 عبدالله فهد أحمد الأحمد ذكر 1441/02/22 12ظهراً
83 ******9639 عبدالله محمد بن سعيد الخباز ذكر 1441/02/22 12ظهراً
84 ******0465 عبدالله بن حسن بن علي عريشي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
85 ******3903 هيثم محسن سعيد العمري ذكر 1441/02/22 12ظهراً
86 ******7187 عبدالاله ابراهيم بن علي الغامدي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
87 ******3170 فهد سعود عبدالرحمن الصالح ذكر 1441/02/22 12ظهراً
88 ******6308 عبيد يحي عبدالرحمن المالكي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
89 ******5366 خالد محمد احمد قروان ذكر 1441/02/22 12ظهراً
90 ******8930 شرف علي عبدالعزيز الشمراني ذكر 1441/02/22 12ظهراً
91 ******6036 عمر علي احمد علوي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
92 ******3660 معاذ حمود علي الرثيع ذكر 1441/02/22 12ظهراً
93 ******0372 سليمان ربيع بن سليمان القحطاني ذكر 1441/02/22 12ظهراً
94 ******8413 احمد صافي بن سليمان صفطه ذكر 1441/02/22 12ظهراً
95 ******2485 فهد ابراهيم صالح الوكر ذكر 1441/02/22 12ظهراً
96 ******3596 محمد الحجاب احمد الحازمي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
97 ******2590 احمد عبدالله بن محمد الزهراني ذكر 1441/02/22 12ظهراً
98 ******3955 ناصر راشد عبدالله السالم ذكر 1441/02/22 12ظهراً
99 ******9002 يوسف محمد بن هزاع الشهري ذكر 1441/02/22 12ظهراً
100 ******4761 أمجد سعيد ابن أحمد الغامدي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
101 ******7807 عبدالهادي خميس خليف العنزي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
102 ******7812 موفق سعيد بن محمد مودان ذكر 1441/02/22 12ظهراً
103 ******7435 المثنى محمد مردوف باخشوين ذكر 1441/02/22 12ظهراً
104 ******4547 جلال علي مسعود الحربي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
105 ******9559 سالم سلمان بن حسين الماضي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
106 ******3763 عبدالله ابراهيم بن عبدالله الهدهود ذكر 1441/02/22 12ظهراً
107 ******2553 عبدالمجيد محمد عبدالله الحسيني ذكر 1441/02/22 12ظهراً
108 ******7155 حسين يحي عبدالله ال الشهي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
109 ******3529 زايد حسين محمد النجراني ذكر 1441/02/22 12ظهراً
110 ******1153 سلطان علي عبدالله الشهري ذكر 1441/02/22 12ظهراً
111 ******1444 عبدالله محمد بن ثقبه الغريبي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
112 ******0374 فارس حترش محمد آل حشيش ذكر 1441/02/22 12ظهراً
113 ******7308 يوسف عبدالله مشبب عسيري ذكر 1441/02/22 12ظهراً
114 ******9322 ابراهيم بن خالد بن ابراهيم الحماد ذكر 1441/02/22 12ظهراً
115 ******3620 عبدالاله محمد هلال الحازمي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
116 ******3816 سعود عبدالعزيز سعيد الدوسري ذكر 1441/02/22 12ظهراً
117 ******2218 تركي محمد غازي الحربي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
118 ******4582 سلطان عبدالرحمن بن سليمان الضالع ذكر 1441/02/22 12ظهراً
119 ******2543 حمد بن محمد بن علي ال سرار ذكر 1441/02/22 12ظهراً
120 ******2121 توفيق ماطر عتيق المحمدي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
121 ******3672 عبدالعزيز عبدالله علي الغامدي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
122 ******5557 نائل شجاع سعد العنزي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
123 ******9179 عبدالرحمن بخيت سعيد الزهراني ذكر 1441/02/22 12ظهراً
124 ******6799 عبدالرحمن سليمان بن عبدالله الشمسان ذكر 1441/02/22 12ظهراً
125 ******4282 علي بن يحيى بن محمد ال شلوان ذكر 1441/02/22 12ظهراً
126 ******0439 حسين علي بن حسين الناصر ذكر 1441/02/22 12ظهراً
127 ******5175 حسن علي بن صالح آل عبدالله ذكر 1441/02/22 12ظهراً
128 ******3514 صالح عبدالرحمن بن سعد الخميس ذكر 1441/02/22 12ظهراً
129 ******5663 علي عماد بن علي المهناء ذكر 1441/02/22 12ظهراً
130 ******9939 محمد بن عبدالفتاح بن عبدالرحيم رضا ذكر 1441/02/22 12ظهراً
131 ******1226 كاتب بن فهد بن عبيد الرشيدي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
132 ******7130 احمد حسن سليمان العطوي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
133 ******0621 راشد صالح سلامه العطوي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
134 ******5885 عبدالرحمن هادي حضرم آل سريع ذكر 1441/02/22 12ظهراً
135 ******0432 فارس مختار بن محمود الهوساوي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
136 ******7912 رائد حمد احمد السهيمي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
137 ******4784 خالد مرجي مطر الرويلي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
138 ******4152 فايز شلاح دفيلج الحربي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
139 ******8332 عبدالله ابراهيم حمد العزاز ذكر 1441/02/22 12ظهراً
140 ******3634 مالك حسن بن على الغامدى ذكر 1441/02/22 12ظهراً
141 ******8142 يزيد فايع محمد عسيري ذكر 1441/02/22 12ظهراً
142 ******6443 عاصم ابن عبدالرحمن ابن حامد الغامدي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
143 ******3130 فريد محمد على مساعد المغربى ذكر 1441/02/22 12ظهراً
144 ******5179 صالح يحيى جابر الودعاني ذكر 1441/02/22 12ظهراً
145 ******0664 ابراهيم حسن عبده الزبيدي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
146 ******2311 فهد سعد فهد البقعاوي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
147 ******8267 عبدالرحمن عبدالله سالم الأحمدي ذكر 1441/02/22 12ظهراً
148 ******9392 البراء ماجد عبدالرحمن باصبرين ذكر 1441/02/23 12ظهراً
149 ******2492 طلال موافق شويعر الرويلي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
150 ******8870 علي يحيي سليمان عبدلي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
151 ******9532 فهد عبدالعزيز بن محمد العيدي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
152 ******2312 عبدالرحمن عبدالله بن عبدالرحمن الغصيبي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
153 ******0881 صالح بن سعيد بن احمد آل سبت ذكر 1441/02/23 12ظهراً
154 ******0697 حسين بن جعفر بن حسين المناسف ذكر 1441/02/23 12ظهراً
155 ******8270 علي محمد علي آل خريم ذكر 1441/02/23 12ظهراً
156 ******2772 حسين بن هاشم بن علوي ابوالرحي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
157 ******9350 انس ابراهيم عبدالله المحيميد ذكر 1441/02/23 12ظهراً
158 ******9817 محمد عمير بن محمد الزهراني ذكر 1441/02/23 12ظهراً
159 ******3326 زياد خالد عبدالله العبود ذكر 1441/02/23 12ظهراً
160 ******8282 فيصل عبدالرحمن محمد عسيري ذكر 1441/02/23 12ظهراً
161 ******7746 محمد معيض محمد القحطاني ذكر 1441/02/23 12ظهراً
162 ******8838 ثامر ختام شايز الرويلي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
163 ******4059 أحمد عيظه حسن الزهراني ذكر 1441/02/23 12ظهراً
164 ******6952 صالح محمد بن عثوان القرني ذكر 1441/02/23 12ظهراً
165 ******9961 عبدالرحمن احمد علي الكليب ذكر 1441/02/23 12ظهراً
166 ******1608 عبدالله محمد بن حبيب الشهري ذكر 1441/02/23 12ظهراً
167 ******9703 مسفر احمد بن غنام آل شريف ذكر 1441/02/23 12ظهراً
168 ******0945 عبدالله ابراهيم بن سليمان القويفلي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
169 ******3786 عبدالرحمن بن سليمان بن علي ال عامر ذكر 1441/02/23 12ظهراً
170 ******2501 محمد عبدالله عبدالعزيز السيف ذكر 1441/02/23 12ظهراً
171 ******6266 ابراهيم سعود عبدالعزيز البلالي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
172 ******2679 خالد بجاد صويلح بن ملافخ ذكر 1441/02/23 12ظهراً
173 ******3454 احمد محمد احمد الزهراني ذكر 1441/02/23 12ظهراً
174 ******0891 عبدالله محمد بن ابراهيم الدوسري ذكر 1441/02/23 12ظهراً
175 ******6724 احمد مساعد عامش الشراري ذكر 1441/02/23 12ظهراً
176 ******9796 بادي علي بن ناصر الدوسري ذكر 1441/02/23 12ظهراً
177 ******6711 محمد حسن بن علي ال جمهور ذكر 1441/02/23 12ظهراً
178 ******3842 محمد عطاالله بن حامد القرشي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
179 ******3966 عمر سعيد عقيل الصالحي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
180 ******8377 عبدالكريم محمد عبدالكريم المعيوف ذكر 1441/02/23 12ظهراً
181 ******5840 سلطان عائض بن هلال العتيبي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
182 ******3543 ابراهيم عبدالعزيز بن ابراهيم السكاكر ذكر 1441/02/23 12ظهراً
183 ******7671 عبدالله صالح بن علي اللحيدان ذكر 1441/02/23 12ظهراً
184 ******3085 عبدالله محمد بن حمد العرفج ذكر 1441/02/23 12ظهراً
185 ******4680 وسيم زهير خميس مطهر ذكر 1441/02/23 12ظهراً
186 ******6464 ناصر غائب تركي العتيبي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
187 ******6899 محمد مفرح عيسى قصادي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
188 ******3546 محمد عبدالكريم محمد العميري ذكر 1441/02/23 12ظهراً
189 ******0336 عبدالله سعود بن عايش الرشيدي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
190 ******8155 خالد بجاد محمد الصالحي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
191 ******4278 سعد ضيف الله جهز العتيبي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
192 ******1349 فرحان احمد فرحه الغامدي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
193 ******1224 حمود محمد بن حمود البليهي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
194 ******9296 احمد خالد احمد الجبر ذكر 1441/02/23 12ظهراً
195 ******6369 عبدالعزيز صالح وصل السلمي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
196 ******9335 حذيفه حبيب الله مرزاعالم بخاري ذكر 1441/02/23 12ظهراً
197 ******7788 حمد حسن علي اليامي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
198 ******8223 عشوي معتق عشوي الفهيقي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
199 ******0122 عبدالرحمن صالح بن عبدالله اليحياء ذكر 1441/02/23 12ظهراً
200 ******8948 ابراهيم محمد بن علي خليتيت ذكر 1441/02/23 12ظهراً
201 ******1316 عبدالوهاب حمد بن عبدالله العمار ذكر 1441/02/23 12ظهراً
202 ******0341 نايف سالم غانم الحربي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
203 ******5554 عبدالله مسلم الهزيل الشراري ذكر 1441/02/23 12ظهراً
204 ******1014 احمد حسن محمد بالبيد ذكر 1441/02/23 12ظهراً
205 ******5441 جابر موسى بن محمد المزيدي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
206 ******9535 عبدالمجيد مرزوق زابن الرويتعي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
207 ******2644 علي عبدالله بركوت الناشري ذكر 1441/02/23 12ظهراً
208 ******0561 خالد مسلط عويشز المطيري ذكر 1441/02/23 12ظهراً
209 ******3649 عمر عبدالله علي الغامدي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
210 ******1739 محمد موسى عبدالمصلح النصيري ذكر 1441/02/23 12ظهراً
211 ******9052 نايف اذياب اهديان المطيري ذكر 1441/02/23 12ظهراً
212 ******0229 محمد احمد ابن محمد الغامدي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
213 ******8556 علي ابراهيم بن علي العجمي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
214 ******1209 اسامه عبدالرحمن حمد الزغيبي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
215 ******2956 عبدالواحد شجاع سعد العنزي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
216 ******2571 عمرو سعيد مسعود الجهني ذكر 1441/02/23 12ظهراً
217 ******4677 أحمد سعد محمد الشهري ذكر 1441/02/23 12ظهراً
218 ******2034 عبدالرحمن عبدالله عبدالماجد ثابت ذكر 1441/02/23 12ظهراً
219 ******1971 عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن السلامه ذكر 1441/02/23 12ظهراً
220 ******8974 عبدالله براك عبدالله البراك ذكر 1441/02/23 12ظهراً
221 ******1809 راكان قاسم مبارك الفهيقي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
222 ******3060 عبدالرزاق محمد عبدالله العمري ذكر 1441/02/23 12ظهراً
223 ******1910 سالم محمد بن علي بن غرابان ذكر 1441/02/23 12ظهراً
224 ******5832 حمزه فاضل بن محمد الزهراني ذكر 1441/02/23 12ظهراً
225 ******7969 عبدالاله بن راشد بن عبدالله آل راشد ذكر 1441/02/23 12ظهراً
226 ******4699 عبدالله خالد بن عبدالله الدرويش ذكر 1441/02/23 12ظهراً
227 ******5804 عبدالعزيز عبدالرحمن محمد بن نوفل ذكر 1441/02/23 12ظهراً
228 ******7817 عبدالرحمن عايض بن كعيت العمري ذكر 1441/02/23 12ظهراً
229 ******3051 عبدالله خالد عبدالله الجربوع ذكر 1441/02/23 12ظهراً
230 ******2806 سلطان سعود محيسن العصيمي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
231 ******8764 ماجد غازي عبدالله السقياني ذكر 1441/02/23 12ظهراً
232 ******9393 عمرو عبدالله ابن سعيد المودان ذكر 1441/02/23 12ظهراً
233 ******1234 حمد محمد بن صالح اليامي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
234 ******5890 مصعب عيد خليف الضويحي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
235 ******8583 امجد عبده حسين ابوخيرين ذكر 1441/02/23 12ظهراً
236 ******2126 جابر ناصر جابر آل سليم ذكر 1441/02/23 12ظهراً
237 ******7025 وليد زيد سفر العتيبي ذكر 1441/02/23 12ظهراً
238 ******8985 أحمد عبدالله حمد الدخيل ذكر 1441/02/24 12ظهراً
239 ******9860 نايف خالد عقيل الشمري ذكر 1441/02/24 12ظهراً
240 ******5022 نواف سراج بن محمد الزهراني ذكر 1441/02/24 12ظهراً
241 ******4285 مؤيد علي أسعد الصرح ذكر 1441/02/24 12ظهراً
242 ******4950 حسين مهدي عبدالله ال منصور ذكر 1441/02/24 12ظهراً
243 ******1439 ماجد سمير حسن محروس ذكر 1441/02/24 12ظهراً
244 ******1939 ابراهيم محمد علي الفلاحي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
245 ******0660 سلمان محمد سلطان الغموي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
246 ******1770 محمد بن عايض بن مسفر الشمراني ذكر 1441/02/24 12ظهراً
247 ******6983 عبدالوهاب علي عبدالله أبومغدي العمري ذكر 1441/02/24 12ظهراً
248 ******2772 حاتم ضيف الله مسلم السفياني ذكر 1441/02/24 12ظهراً
249 ******5246 سلطان محمد عايض الشريف ذكر 1441/02/24 12ظهراً
250 ******9804 سلطان ياسين بن ياسين الكديسي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
251 ******5037 محمد سالم براهيم المنصور ذكر 1441/02/24 12ظهراً
252 ******0147 أمجد عبدالله بن سلمان البحراني ذكر 1441/02/24 12ظهراً
253 ******0859 صقر محمد احمد الغامدي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
254 ******8369 عناد سعد خليفه العتيبي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
255 ******3477 عبدالرحمن عالي عبدالرحمن العتيبي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
256 ******8432 علي حمد بن خجيمي اليامي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
257 ******5651 ابراهيم محمد ابراهيم الشمراني ذكر 1441/02/24 12ظهراً
258 ******1370 عبدالرحمن بن حمد بن عبدالرحمن الربيعه ذكر 1441/02/24 12ظهراً
259 ******9157 محمد عبدالله سعيد القريني ذكر 1441/02/24 12ظهراً
260 ******9543 عبدالعزيز أحمد بن عبدالعزيز الرعوجى ذكر 1441/02/24 12ظهراً
261 ******4202 عبدالله عقيل محمد الشاردي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
262 ******9244 عبدالكريم ضيف الله بن سعيد الفحيماني ذكر 1441/02/24 12ظهراً
263 ******4064 عبدالسلام عبدالله علي الجمعه ذكر 1441/02/24 12ظهراً
264 ******1203 نبيل نصر ابراهيم السماك ذكر 1441/02/24 12ظهراً
265 ******0388 عبدالرحمن صالح عطيه داوود ذكر 1441/02/24 12ظهراً
266 ******0178 عبدالله محمد عبدالله سلامي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
267 ******1218 محمد بخيت عبدالله المالكي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
268 ******5058 جاسم بن حسين بن صالح الخلف ذكر 1441/02/24 12ظهراً
269 ******0871 محمد طالب محمد عبدالحفيظ ذكر 1441/02/24 12ظهراً
270 ******3097 يزيد عبدالله سويلم الشهوان ذكر 1441/02/24 12ظهراً
271 ******1738 أحمد شنبر حسن السيد ذكر 1441/02/24 12ظهراً
272 ******9126 محمد مالك بن معتوق الصادق ذكر 1441/02/24 12ظهراً
273 ******8309 محمد ماشي زعل العنزي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
274 ******2013 اسماعيل محمدعبدالله ابراهيم المصطفى ذكر 1441/02/24 12ظهراً
275 ******4354 ريان صالح بن احمد حلواني ذكر 1441/02/24 12ظهراً
276 ******4524 ابراهيم حمزه محمد شاكر بن شاكر ذكر 1441/02/24 12ظهراً
277 ******8478 بحني سني احمد الغانمي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
278 ******1100 ماهر زكي بن معتوق عبدالستار ذكر 1441/02/24 12ظهراً
279 ******7359 يوسف علي سعيد قران ذكر 1441/02/24 12ظهراً
280 ******8337 محمد عبدالله محمد الأحمري ذكر 1441/02/24 12ظهراً
281 ******2564 عبدالرحمن سهيل ابراهيم المطيري ذكر 1441/02/24 12ظهراً
282 ******7597 عمر عبدالله عمر البخاري ذكر 1441/02/24 12ظهراً
283 ******6043 عبدالله عثمان بن علي العساف ذكر 1441/02/24 12ظهراً
284 ******3794 عبدالمحسن حمد عبدالرحمن الحمودي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
285 ******7474 عبدالله ربيع بن احمد الزهراني ذكر 1441/02/24 12ظهراً
286 ******2769 أحمد عبدالرحمن بن عبدالله الغميز ذكر 1441/02/24 12ظهراً
287 ******0008 عبدالرحمن جزاء بن غازي العمري ذكر 1441/02/24 12ظهراً
288 ******7845 ريان محمد بن سعد الجلال ذكر 1441/02/24 12ظهراً
289 ******3494 محمد علي احمد قيسي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
290 ******4821 تركي عبدالله احمد العصيمي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
291 ******9777 ماجد احمد بن علي حكمي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
292 ******2617 فلاح بن رمضان بن شمات العنزي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
293 ******6979 مشعل مضحي هلا ل الغيداني ذكر 1441/02/24 12ظهراً
294 ******0590 عبدالكريم عناد محمود الغريض ذكر 1441/02/24 12ظهراً
295 ******0658 عيظه مسفر سعيد الصيعري ذكر 1441/02/24 12ظهراً
296 ******8770 عبدالله حامد بن عواض المسعودى ذكر 1441/02/24 12ظهراً
297 ******2421 فيصل صالح محمد العجلان ذكر 1441/02/24 12ظهراً
298 ******2218 فيصل محمد بن عبدالله مباركي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
299 ******0003 محمد سامى بن فراج الحازمي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
300 ******5091 عبدالهادي حمد صالح المرى ذكر 1441/02/24 12ظهراً
301 ******6073 حمود سالم بن محمد السبيعي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
302 ******8232 المهند علي سعد الزهراني ذكر 1441/02/24 12ظهراً
303 ******2560 فارس عبدالرحمن بن محمدسعيد نوفل ذكر 1441/02/24 12ظهراً
304 ******4787 مشارى ناصر محمد بن قميش ذكر 1441/02/24 12ظهراً
305 ******3603 محمد سعود حمود العصيمي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
306 ******5973 ابراهيم عبدالله علي الشيخي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
307 ******9298 محمد عيد عبدالله العنزي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
308 ******9543 عبدالعزيز ماجد عبدالله العارضي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
309 ******3562 محمد حماد محمد النمري ذكر 1441/02/24 12ظهراً
310 ******6566 محمد براهيم بن محمد المحيميد ذكر 1441/02/24 12ظهراً
311 ******3520 عدي حاتم محمد عسيري ذكر 1441/02/24 12ظهراً
312 ******4958 ناصر عيسي فرحان الفيفي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
313 ******1715 محمد عبدالله مستور الثبيتي ذكر 1441/02/24 12ظهراً
314 ******0578 ابونمى بركات بن احمد الشريف ذكر 1441/02/25 12ظهراً
315 ******7621 عبدالله صالح بن هزاع الحميداني ذكر 1441/02/25 12ظهراً
316 ******2270 محمد سعد ياسر فلمبان ذكر 1441/02/25 12ظهراً
317 ******4601 صالح عبدالله حمد المخايطه ذكر 1441/02/25 12ظهراً
318 ******1501 سلمان ابراهيم عبدالكريم الحنايا ذكر 1441/02/25 12ظهراً
319 ******9408 جاسر عبدالمحسن بن فهد العتيبي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
320 ******0537 عماد فيصل مرشد الحربي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
321 ******0388 محمد حمد بن عبدالله الحمد ذكر 1441/02/25 12ظهراً
322 ******6379 عبدالغني مسفر بن محمد المالكي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
323 ******9796 عمار اسماعيل بن شمس الدين خوج ذكر 1441/02/25 12ظهراً
324 ******0684 محمد عبدالله بن ابراهيم السحيباني ذكر 1441/02/25 12ظهراً
325 ******9915 احمد سعد ساعد القرشي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
326 ******9922 عماد عدنان بن عامر مطيوري ذكر 1441/02/25 12ظهراً
327 ******2709 محمد شديد راشد الجهني ذكر 1441/02/25 12ظهراً
328 ******6629 صالح فريج مسلم العطوي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
329 ******2286 صالح احمد صالح الزهراني ذكر 1441/02/25 12ظهراً
330 ******2188 عبدالعزيز عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين ذكر 1441/02/25 12ظهراً
331 ******0365 محمد ناصر زيد الشريف ذكر 1441/02/25 12ظهراً
332 ******9599 عبدالرحمن راجح بن محمد الراجح ذكر 1441/02/25 12ظهراً
333 ******2444 علي بن جعفر بن عيسى المشعل ذكر 1441/02/25 12ظهراً
334 ******5632 محمد عمر عبدالقادر مصطفى ذكر 1441/02/25 12ظهراً
335 ******8567 عبدالعزيز شرقي بن علي الحربي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
336 ******8754 محمد مهدي بن عباس الصفار ذكر 1441/02/25 12ظهراً
337 ******8055 هيثم خالد عبدالرحمن الصقعبي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
338 ******0139 جابر علي محمد الهلالي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
339 ******5345 عبدالكريم مسفر بن محمد القحطاني ذكر 1441/02/25 12ظهراً
340 ******3147 حسن محمد بن حسن اليامي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
341 ******4456 محمد رضا بن مكي السنان ذكر 1441/02/25 12ظهراً
342 ******5443 فارس علي احمد الغامدي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
343 ******2956 ابراهيم سعيد دخيل الله المحمدي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
344 ******2575 فيصل ابراهيم عبدالله الغامدي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
345 ******8925 معتز صالح بن سعيد باقبص ذكر 1441/02/25 12ظهراً
346 ******7664 فهد حامد محمد الحازمي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
347 ******7068 محمد وهب بن محمد آل سبيت ذكر 1441/02/25 12ظهراً
348 ******5950 فهد حمد مقحم الحبردي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
349 ******5987 عبدالرحمن طلال عبدالمنعم قاضي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
350 ******8580 عبدالرزاق المنفي حدور الرويلي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
351 ******9136 فواز بن محمد بن خليل فته ذكر 1441/02/25 12ظهراً
352 ******3834 عبدالعزيز على محمد النصار ذكر 1441/02/25 12ظهراً
353 ******6415 ابراهيم محمد ابراهيم سحاقي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
354 ******2765 عبدالرحمن احمد محمد الموسى ذكر 1441/02/25 12ظهراً
355 ******9146 سعود عبدالصمد بن عبدالله الصبحي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
356 ******0260 محمد حمد حميد الحربي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
357 ******4245 ادهم صالح عثمان القعير ذكر 1441/02/25 12ظهراً
358 ******0932 عبدالمحسن صالح سيف الجعيد ذكر 1441/02/25 12ظهراً
359 ******0375 عبدالعزيز محمد علي الشهري ذكر 1441/02/25 12ظهراً
360 ******0787 فاضل بن عيسى بن علي الهاشم ذكر 1441/02/25 12ظهراً
361 ******9173 سليمان محمد سليمان الخريف ذكر 1441/02/25 12ظهراً
362 ******6773 صهيب اسحاق بن عمرخان نورولي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
363 ******8140 مشعل عبدالعزيز بن ابراهيم الحرابي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
364 ******2515 عبدالعزيز محمد مكنى البقمي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
365 ******6555 خالد احمد بن علي الصوينع ذكر 1441/02/25 12ظهراً
366 ******3777 محمد دحمان احمد العمودي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
367 ******5444 اسماعيل عبدالكريم بن اسماعيل جمال الحريري ذكر 1441/02/25 12ظهراً
368 ******5441 عبدالمحسن علي بن عبدالمحسن البعيمي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
369 ******4633 أحمد محمد عرفان عبده عرفه ذكر 1441/02/25 12ظهراً
370 ******8634 علي عبدالرحمن علي التويجرى ذكر 1441/02/25 12ظهراً
371 ******2570 حمزه فرحان سلمان الجهني ذكر 1441/02/25 12ظهراً
372 ******7021 صالح عبدالعزيز بن ابراهيم الجردان ذكر 1441/02/25 12ظهراً
373 ******9682 فراس محمود بن قارى اشهدعلى صادر ذكر 1441/02/25 12ظهراً
374 ******0977 أنس محمد بن عثمان السليمان ذكر 1441/02/25 12ظهراً
375 ******3318 عبدالرحمن عطيه محمد السهيمي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
376 ******2806 نائف محمد سويد العتيبي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
377 ******6839 محمد ابراهيم حمد الهميلي ذكر 1441/02/25 12ظهراً
378 ******0227 عاصم محمد مسيعيد الجهني ذكر 1441/02/25 12ظهراً
379 ******2441 راكان يوسف محمد صفدر ذكر 1441/02/25 12ظهراً
380 ******6076 علي احمد محمد عسيري ذكر 1441/02/28 12ظهراً
381 ******9159 فيصل سعد بن عبدالله السويلم ذكر 1441/02/28 12ظهراً
382 ******4363 خالد محمد سعيد الغامدي ذكر 1441/02/28 12ظهراً
383 ******5172 صالح بن ابراهيم بن خليل الحايك ذكر 1441/02/28 12ظهراً
384 ******0330 ناصر بن سراج بن ناصر الدوسري ذكر 1441/02/28 12ظهراً
385 ******2192 علي عبدالرحمن بن علي الرقيبه ذكر 1441/02/28 12ظهراً
386 ******6881 فهد منصور فهد الحمر ذكر 1441/02/28 12ظهراً
387 ******5992 عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الناصر ذكر 1441/02/28 12ظهراً
388 ******9393 تركي مسعود بن احمد غزواني ذكر 1441/02/28 12ظهراً
389 ******6248 مظهر بن سعيد بن محمد الفشخي ذكر 1441/02/28 12ظهراً
390 ******4840 عبدالرحمن عبدالله حسين العايد ذكر 1441/02/28 12ظهراً
391 ******2357 يزيد عبدالله علي العسكر ذكر 1441/02/28 12ظهراً
392 ******7236 عيسى بن طاهر بن علوي الشعله ذكر 1441/02/28 12ظهراً
393 ******4649 عبدالعزيز علي عمير السالمي ذكر 1441/02/28 12ظهراً
394 ******5038 عبدالله على بن عبدالله بوجباره ذكر 1441/02/28 12ظهراً
395 ******1410 علي مسفر بن حمد اليامي ذكر 1441/02/28 12ظهراً
396 ******6412 عبدالرحمن بن صالح بن علي العبيدي ذكر 1441/02/28 12ظهراً
397 ******6970 وائل سعيد على الزهراني ذكر 1441/02/28 12ظهراً
398 ******3008 أحمد عبدالله ابراهيم الوابلي ذكر 1441/02/28 12ظهراً
399 ******1186 فيصل أسماعيل بن محمد الكديسي ذكر 1441/02/28 12ظهراً
400 ******4231 بدر حمد عبدالله الحسيني ذكر 1441/02/28 12ظهراً
401 ******0723 عبدالرحمن سعيد بن علي آل موسى ذكر 1441/02/28 12ظهراً
402 ******9020 عبدالعزيز احمد بن يحي الزهراني ذكر 1441/02/28 12ظهراً
403 ******1162 وليد توفيق ابن عوض الجحدلي ذكر 1441/02/28 12ظهراً
404 ******6233 مشعل مشلح بن دعير المطيري ذكر 1441/02/28 12ظهراً
405 ******3259 عبدالله خالد صالح العتيبى ذكر 1441/02/28 12ظهراً
406 ******6279 هيثم عبدالمعطى ابن عبدالله بصنوى ذكر 1441/02/28 12ظهراً
407 ******5982 موسي صالح موسي الحارثي ذكر 1441/02/28 12ظهراً
408 ******5425 ابراهيم ناصر ابراهيم دهمش ذكر 1441/02/28 12ظهراً
409 ******2425 طارق عبدالعزيز عبدالرحمن بن سماعيل ذكر 1441/02/28 12ظهراً
410 ******3301 عبدالوهاب محمد جار الله المالكي ذكر 1441/02/28 12ظهراً
411 ******8812 معاذ احمد فهد الجوير ذكر 1441/02/28 12ظهراً
412 ******4722 مشعل عبدالله بن محمد الحربي ذكر 1441/02/28 12ظهراً
413 ******4149 أحمد محمد صالح المحيميد ذكر 1441/02/28 12ظهراً
414 ******3438 احمد عبدالله سعيد الصاعدي ذكر 1441/02/28 12ظهراً
415 ******6830 حكيم صالح عبدالله الحميد ذكر 1441/02/28 12ظهراً
416 ******1737 خالد فهد غانم العروي ذكر 1441/02/28 12ظهراً
417 ******7659 سعود سعد سعود العمران ذكر 1441/02/28 12ظهراً
418 ******6277 سامي احمد عبدالمحسن الشنبري ذكر 1441/02/28 12ظهراً
419 ******7135 عبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العبدالجبار ذكر 1441/02/29 12ظهراً
420 ******8234 عبدالله ابن حميد ابن ذيبان الغامدي ذكر 1441/02/29 12ظهراً
421 ******5467 محمد عبدالرزاق بن طاهر آبوزيد ذكر 1441/02/29 12ظهراً
422 ******0048 محمد صالح عبدالله الحميدان ذكر 1441/02/29 12ظهراً
423 ******7146 عبدالحميد رفيع ظافر العمري ذكر 1441/02/29 12ظهراً
424 ******2274 سلطان عبدالله بن حاسن الغامدي ذكر 1441/02/29 12ظهراً
425 ******8423 عبدالعزيز سعيد علي القحطاني ذكر 1441/02/29 12ظهراً
426 ******5127 هادي بن يحي بن براك آل دويس ذكر 1441/02/29 12ظهراً
427 ******2045 يزيد بن سليمان بن ابراهيم الميمان ذكر 1441/02/29 12ظهراً
428 ******7535 صالح مانع بن صالح لسلوم ذكر 1441/02/29 12ظهراً
429 ******6452 ياسر عامر عيسى عسيري ذكر 1441/02/29 12ظهراً
430 ******1315 مانع مصطفي صالح ال هشلان ذكر 1441/02/29 12ظهراً
431 ******3895 علي عبده حسين قنعان ذكر 1441/02/29 12ظهراً
432 ******9994 عبدالكريم سلطان عبدالكريم الدخيل الله ذكر 1441/02/29 12ظهراً
433 ******0209 فلاح فرحان عتيق البلوي ذكر 1441/02/29 12ظهراً
434 ******1257 ذياب هليل سليمان الجهني ذكر 1441/02/29 12ظهراً
435 ******4913 مسفر جابر بن صالح آل زبيد ذكر 1441/02/29 12ظهراً
436 ******6526 فهد أحمد محمد الشمراني ذكر 1441/02/29 12ظهراً
437 ******4309 حمود سلمان مسيب اللقماني ذكر 1441/02/29 12ظهراً
438 ******1219 سلطان احمد عبدالهادي الغامدي ذكر 1441/02/29 12ظهراً
439 ******1517 محمد علي ابن حسين القحطاني ذكر 1441/02/29 12ظهراً
440 ******2506 محمد عبدالهادي عيد العنزي ذكر 1441/02/29 12ظهراً
441 ******3113 عبدالله رياض عبدالله الدندني ذكر 1441/02/29 12ظهراً
442 ******6073 مشعل عبدالعزيز بن نايف العنزي ذكر 1441/02/29 12ظهراً
443 ******0131 يوسف محمد علي الزهراني ذكر 1441/02/29 12ظهراً
444 ******3079 عمر مدالله مزكي الشراري ذكر 1441/02/29 12ظهراً
445 ******6651 عزام سلطان ملوح الهملان ذكر 1441/02/29 12ظهراً
446 ******7955 وليد ظافر حسن القحطاني ذكر 1441/02/29 12ظهراً
447 ******6129 قبلان سعد بن قبلان اليامي ذكر 1441/02/29 12ظهراً
448 ******0136 محمد عمر عبدالله العمري ذكر 1441/02/29 12ظهراً
449 ******7081 خالد ناصر محمد أبوناصر ذكر 1441/02/29 12ظهراً
450 ******7564 مساعد صالح بن عبدالرحمن الجليدان ذكر 1441/02/29 12ظهراً
451 ******3478 صالح معلاء صياح الحربي ذكر 1441/02/29 12ظهراً
452 ******7275 عبدالعزيز عبدالله عوض المالكي ذكر 1441/02/29 12ظهراً
453 ******6725 عبدالمجيد علي جارالله المشيطي ذكر 1441/02/29 12ظهراً
454 ******5129 علي سعد علي الغامدي ذكر 1441/02/29 12ظهراً
455 ******6619 عبدالرحمن مطر بن عواد الجابري ذكر 1441/02/29 12ظهراً
456 ******0205 حمزه نافع حمود الحربي ذكر 1441/02/29 12ظهراً
457 ******2864 خالد سلطان مرزوق المطيري ذكر 1441/02/29 12ظهراً
458 ******4034 احمد عبدالرحيم جعفر ابوعيفه ذكر 1441/02/29 12ظهراً
459 ******3715 عاصم معيد بن احمد هتاني ذكر 1441/02/29 12ظهراً
460 ******7586 علي فالح نافع الحربي ذكر 1441/02/29 12ظهراً
461 ******5458 خالد عبدالعزيز بن احمد الغامدي ذكر 1441/02/29 12ظهراً
462 ******5361 محمد عبدالله محمد الضالع ذكر 1441/02/29 12ظهراً
463 ******2604 مهند عبدالله بن يوسف الزهراني ذكر 1441/02/29 12ظهراً
464 ******1125 محمد احمد بن محمد الغامدي ذكر 1441/02/29 12ظهراً
465 ******1622 عبدالله مثيب بن محمد المطيري ذكر 1441/02/29 12ظهراً
466 ******3356 أيمن علي ابن عبدالله الغامدي ذكر 1441/02/29 12ظهراً
467 ******3443 مشعل حمود بن ذعار البقمى ذكر 1441/03/01 12ظهراً
468 ******2370 بدر صنهات بطيحان المطيري ذكر 1441/03/01 12ظهراً
469 ******3530 علي احمد مهدي علوي ذكر 1441/03/01 12ظهراً
470 ******7347 احمد بريك محمد الحربي ذكر 1441/03/01 12ظهراً
471 ******9986 عبدالرحيم عبدالرحمن بن محيل المطيري ذكر 1441/03/01 12ظهراً
472 ******7408 محمد عبدالمحسن مساعد الجهني ذكر 1441/03/01 12ظهراً
473 ******2550 سعيد بن علي بن محمد القحطاني ذكر 1441/03/01 12ظهراً
474 ******1966 يوسف محمد علي الدبيبي ذكر 1441/03/01 12ظهراً
475 ******3514 وليد سعد صالح الغامدي ذكر 1441/03/01 12ظهراً
476 ******2850 عبدالله أحمد بن عبدالله الهلألي ذكر 1441/03/01 12ظهراً
477 ******4452 منير محمد ميشع العتيبي ذكر 1441/03/01 12ظهراً
478 ******2776 عبدالحميد محمد بن عبدالله البطى ذكر 1441/03/01 12ظهراً
479 ******7652 عبدالله سليمان بن عبدالله العبده ذكر 1441/03/01 12ظهراً
480 ******2666 حماد نومان سعود الحربي ذكر 1441/03/01 12ظهراً
481 ******4307 محمد خالد بن حمد الجعفرى ذكر 1441/03/01 12ظهراً
482 ******5691 عمر احمد محمدعادل بصنوي ذكر 1441/03/01 12ظهراً
483 ******5578 احمد مجدى بن احمد الجعفر ذكر 1441/03/01 12ظهراً
484 ******6367 سلطان نافع عتيق السلمي ذكر 1441/03/01 12ظهراً
485 ******6903 عبدالرحمن عمر محمد سايس ذكر 1441/03/01 12ظهراً
486 ******8252 سعود مهرب الريض الرويلي ذكر 1441/03/01 12ظهراً
487 ******7382 أحمد عبدالله ابراهيم الهويريني ذكر 1441/03/01 12ظهراً
488 ******8538 سعد ناصر سعد البقمي ذكر 1441/03/01 12ظهراً
489 ******2160 فهد سليمان بن حمود العنزي ذكر 1441/03/01 12ظهراً
490 ******5346 مساعد بن عايد بن خليف الشمري ذكر 1441/03/01 12ظهراً
491 ******0632 سلطان سعد عمر العجاجي ذكر 1441/03/01 12ظهراً
492 ******6445 بندر طلال كمال عناني ذكر 1441/03/01 12ظهراً
493 ******1271 راكان عياد محمد الفريدي ذكر 1441/03/01 12ظهراً
494 ******5063 احمد فيصل ضيف الله الحربي ذكر 1441/03/01 12ظهراً
495 ******7909 عبدالعزيز سليمان بن عبدالله التويجري ذكر 1441/03/01 12ظهراً
496 ******9745 احمد علي مسلم المطيري ذكر 1441/03/01 12ظهراً


أسماء النساء

التسلسل الهوية الوطنية الاسم الجنس تاريخ المقابلة موعد الحضور
1 ******5679 شمسه محمد عبدالله عسيري انثى 1441/02/21 12ظهراً
2 ******0587 صالحه محمد احمد آل مريح انثى 1441/02/21 12ظهراً
3 ******0322 اسماء عبدالله صالح الصائغ انثى 1441/02/21 12ظهراً
4 ******5197 نجود ناصر حمد السلوم انثى 1441/02/21 12ظهراً
5 ******0907 اسماء عبدالله بنيان الحربي انثى 1441/02/21 12ظهراً
6 ******3412 هند احمد صالح الشيخي انثى 1441/02/21 12ظهراً
7 ******6442 اميره فيحان شافي الشلوي انثى 1441/02/21 12ظهراً
8 ******9304 رانيه عبدالله ضاوي الجعيد انثى 1441/02/21 12ظهراً
9 ******8619 حليمه عايض سعيد عسيري انثى 1441/02/21 12ظهراً
10 ******2267 حليمه علي محمد عسيري انثى 1441/02/21 12ظهراً
11 ******3644 روان عادل رملى فلمبان انثى 1441/02/21 12ظهراً
12 ******6214 ساميه سليمان ابراهيم المريف انثى 1441/02/21 12ظهراً
13 ******3315 ايمان محمد حسن الزهراني انثى 1441/02/21 12ظهراً
14 ******2604 أماني محمد عبدالعزيز العفيصان انثى 1441/02/21 12ظهراً
15 ******7808 زينب عبدالله بن سليمان الجشي انثى 1441/02/21 12ظهراً
16 ******5622 ريم ابراهيم هاشم السليماني انثى 1441/02/21 12ظهراً
17 ******5603 سلمي دلي غدير الظفيري انثى 1441/02/21 12ظهراً
18 ******1804 عبير محمد سالم الزهراني انثى 1441/02/21 12ظهراً
19 ******5438 ريم فهد غالي العمري انثى 1441/02/21 12ظهراً
20 ******5338 فاطمه صالح سالم باعبدالله انثى 1441/02/21 12ظهراً
21 ******8930 اسماء محمد سلطان آل شاووش انثى 1441/02/21 12ظهراً
22 ******1429 عائشه عبدالله سليمان الفيفي انثى 1441/02/21 12ظهراً
23 ******7633 أيمان مصلح بن سعود الشيباني انثى 1441/02/21 12ظهراً
24 ******0351 خلود محمد دخيل الله المطيري انثى 1441/02/22 12ظهراً
25 ******1881 حمده سالم معيض القرني انثى 1441/02/22 12ظهراً
26 ******0518 حصه سعد راشد العرفج انثى 1441/02/22 12ظهراً
27 ******6237 جواهر عبد المحسن علي المشيقح انثى 1441/02/22 12ظهراً
28 ******1914 سميه عبدالعزيز محمود الشريف انثى 1441/02/22 12ظهراً
29 ******3737 دلال محمد بن هلال الثبيتي انثى 1441/02/22 12ظهراً
30 ******8206 وفاء حمد جبران محنشي انثى 1441/02/22 12ظهراً
31 ******7883 شريفه سعد مساعد الحارثي انثى 1441/02/22 12ظهراً
32 ******5586 نوره سعيد حمد التميمي انثى 1441/02/22 12ظهراً
33 ******3466 عذا سعود بن سفر المالكي انثى 1441/02/22 12ظهراً
34 ******0463 عزيزه عبدالكريم خلف السلمى انثى 1441/02/22 12ظهراً
35 ******3967 رازان عبدالعزيز محمد حويس انثى 1441/02/22 12ظهراً
36 ******4773 حوريه سعد عبدالله الذوادي انثى 1441/02/22 12ظهراً
37 ******6800 روان منصور احمد العتيبي انثى 1441/02/22 12ظهراً
38 ******6006 منى صالح محمد العثمان انثى 1441/02/22 12ظهراً
39 ******8724 فاطمه عبدالكريم بن ناصر القباع انثى 1441/02/22 12ظهراً
40 ******7118 مها محمد بن صنيتان المطيري انثى 1441/02/22 12ظهراً

 


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