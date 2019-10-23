بالأسماء.. ترقية عدد من منسوبي رئاسة الحرمين

بالأسماء.. ترقية عدد من منسوبي رئاسة الحرمين

2019/10/23
الساعة 12:45 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مكة المكرمة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قرارًا بترقية عدد من منسوبي الرئاسة العامة، وهم على المرتبة الثالثة عشرة.

وبحسب ما ذكر الموقع الرسمي لرئاسة الحرمين، الذين صدر بحقهم قرار الترقية هم:
عبدالرحمن بن راشد بن عاتق الرحيلي
منصور بن محمد بن عبدالله النقيب
المرتبة الثانية عشر:
زكريا بن يحيى بن عثمان المدرس
عادل بن قاسم بن منور الجهني
محمد بن عبدالحميد بن صادق قاضي
المرتبة الحادية عشرة:
جمعان بن عبدالله بن ناصر عسيري
مسلم بن ظاهر بن فرج الجهني
كمال الدين بن فيروز سوادي
وهنأ الشيخ السديس المترقين، وحثّهم على بذل المزيد من التميز والإبداع في مواقعهم الجديدة، واستشعار عظم المسؤولية والأمانة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وبما يحقق التوجيهات السامية الكريمة في تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار.

 


هل قرأت هذا ؟
  • السديس في خطبة الجمعة: موقف المملكة ثابت تجاه فلسطين رغم المتربصين والمزايدين فلا تنازل ولا مساومات
    •
  • السديس: مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن تُعقد في محاور شرف متعددة
    •
  • بالأسماء.. تعيين 46 متعاقداً ومتعاقدةً برئاسة شؤون الحرمين
    •
  • السديس يحذر من اتباع الهوى والتشدد والغلو والتعصب
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم