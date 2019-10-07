بالأسماء.. وزارة الطاقة تعلن ترشيح 49 مواطناً ومواطنة لوظائفها

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ترشيح عدد (49) مواطناً ومواطنة اجتازوا المقابلات الشخصية على الوظائف المعلن عنها سابقاً على موقع الوزارة.

وتؤكد الوزارة على المرشحين والمرشحات المرفقة أسماؤهم سرعة استكمال إجراءات الفحص الطبي وفق آلية وزارة الخدمة المدنية، علماً بأن آخر موعد للانتهاء من الفحص الطبي سيكون يوم الخميس 1441/02/18هـ الموافق 2019/10/17م.

– كما تؤكد الوزارة أن من لم يستكمل إجراءات الكشف الطبي في الموعد المحدد فإن ذلك سيعتبر عدولاً منه عن الوظيفة ، ولا يحق له المطالبة بالوظيفة بعد ذلك.

الأسماء:

1- المقبولون (للنساء):

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2- المقبولون (للرجال):

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