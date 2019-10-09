بالخطوات.. حساب المواطن يوضح طريقة استعادة كلمة المرور

المواطن - الرياض

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع سؤال مستفيد بشأن خطوات وطريقة استعادة كلمة المرور، بعد أن نسيها.

وقال برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء: “اسم المستخدم هو رقم الهوية الخاص بك، ولاستعادة كلمة المرور بإمكانك التوجه إلى البوابة الإلكترونية والدخول إلى الصفحة الرئيسية والضغط على أيقونة (نسيت كلمة المرور) نسعد بخدمتك”.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “سلام عليكم كيف أسوي استرجاع لي اسم المستخدم وكلمة المرور”.

يذكر أنه لم يتبقَّ سوى ساعات قليلة على إيداع الدعم الخاص بالدفعة الـ23، حيث سيتم إيداعه في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من يوم الخميس 10 أكتوبر.

ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن مجموع المبالغ المودعة للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه حتى العاشر من أغسطس الماضي، بلغت 50 مليار ريال.

وأضاف أن إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى إلى الدفعة الـ21 (شهر أغسطس) أكثر من 370 مليون ريال.

وأضاف القحطاني: “أن أرباب الأسر الذين حصلوا على الدفعة الأخيرة 2.2 مليون رب أسرة، لديهم 8.7 مليون تابع، فيما بلغ عدد المستقلين 1.5 مليون مستفيد، منهم 781 ألف مستفيدة مستقلة، و718 ألف مستفيد مستقل”.