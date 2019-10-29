بالصور.. المواشي السائبة تتجول بحديقة صدر الكرامة بمحايل

المواطن - احمد الشهري - محايل

رصدت عدسة “المواطن” أمس دخول عدد من الحيوانات السائبة داخل حديقة “صدر الكرامة” والتي تقع بالقرب من سوق المواشي القديم بمحافظة محايل.

وأوضح عدد من الأهالي أن بقاء أبواب هذه الحديقة مفتوحة يتسبب في تعرضها للعبث والتخريب سواء من بعض المستهترين أو من دخول الحيوانات السائبة.

وتسببت تلك الحيوانات السائبة في القضاء على الأشجار والنجيلة والتي تم غرسها مؤخراً والتي كلفت البلدية مبالغ كبيرة.

وطالب الأهالي والمتنزهون من الجهة المختصة بضرورة حماية هذه المواقع والمحافظة عليها خصوصاً الحدائق حيث تعتبر متنفساً لهم ومكاناً لقضاء أوقات الفراغ.