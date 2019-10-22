بالصور.. فريق آثار عالمي يستكشف أسرار منطقة العلا 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أجرى عدد من علماء الآثار العالميين، مسحاً شاملاً لمدينة العلا في المملكة السعودية؛ كجزء من برنامج تطوير واسع النطاق.

وبحسب موقع “ديزاين بوم”، فإن المشروع هو بداية لرؤية أوسع تفتح فيها المملكة أبوابها للسياح الأجانب للمرة الأولى، وهناك عدد من المخططات التي تهدف إلى تعزيز السياحة، بما في ذلك إنشاء منتجع فاخر مصمم من قبل المهندس المعماري الفرنسي، جان نوفيل، وسيتم افتتاحه داخل الموقع التاريخي في 2023.

ويستخدم فريق العلماء، أحدث التكنولوجيا والأساليب، مثل المسح الضوئي الجوي، والتصوير الفوتوغرافي الجوي؛ لرؤية ما يكمن بين بساتين النخيل في الموقع، وتصوير المناطق التي يصعب الوصول إليها.

ويلتزم الفريق بالحفاظ على موقع التراث الثقافي للأجيال القادمة، واحترام المعايير الدولية لأفضل الممارسات، ولأجل ذلك، يتم أحيانا غلق بعض المواقع للقيام بالأعمال الحيوية لتحديد ورسم وتصور ماضي العلا؛ من أجل تقييم مواطن الضعف بها، وتنفيذ التدخلات الوقائية المناسبة في جميع أنحاء المنطقة.