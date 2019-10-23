بالصور.. معرض الألعاب بموسم الرياض .. خيال يفوق الوصف

بالصور.. معرض الألعاب بموسم الرياض .. خيال يفوق الوصف

2019/10/23
الساعة 11:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، لمعرض الألعاب المقرر افتتاحه غدًا الخميس.

وعلق آل الشيخ بقوله: “معرض الألعاب غدًا لا يفوتكم صدقوني خيال، لكل الأطفال في الرياض، الوعد المعرض”.

 


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