بالصور.. معرض الألعاب بموسم الرياض .. خيال يفوق الوصف

المواطن - الرياض

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، لمعرض الألعاب المقرر افتتاحه غدًا الخميس.

وعلق آل الشيخ بقوله: “معرض الألعاب غدًا لا يفوتكم صدقوني خيال، لكل الأطفال في الرياض، الوعد المعرض”.