بالصور.. ولي العهد والرئيس الروسي يتجولان في حي الطريف التاريخي
المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونسكو

بالصور.. ولي العهد والرئيس الروسي يتجولان في حي الطريف التاريخي

2019/10/15
الساعة 10:25 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

اصطحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونسكو.

ويعد حي الطريف التاريخي نواة تأسيس هذه الدولة المباركة، حيث تجول الرئيس الروسي بصحبة سمو ولي العهد في حي الطريف مشاهداً معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – حتى عصرنا الحالي في الدولة السعودية الثالثة المباركة.


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