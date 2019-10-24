بالفيديو.. افتتاح منطقة الملز الساحرة بموسم الرياض

المواطن - الرياض

أعلن موسم الرياض، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه تم افتتاح منطقة الملز بحديقتها الساحرة مساء اليوم ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال موسم الرياض، في تغريدة عبر “تويتر” : “اليوم افتتحنا منطقة الملز بحديقتها الساحرة لا تفوتون زيارتها مع أهلكم .. عشان تعيشون أحلى اللحظات الممتعة”.

وتأتي هذه النقلة الترفيهية التي تشهدها العاصمة الرياض خلال هذا الموسم بدعم مباشر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، والتي من شأنها أن تجعل الرياض محط أنظار العالم وهمزة الوصل بين الشرق والغرب.

هذا، وتستقبل وجهات “موسم الرياض” المواطن والمقيم والزائر خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر في 12 وجهة، هي: 1- الرياض بوليفارد 2- واجهة الرياض 3- معرض الرياض للسيارات 4- رياض ونتر وندرلاند 5- ملاعب الرياض 6- الحي الدبلوماسي 7- المربع 8- الملز 9- وادي نمار 10- نبض الرياض 11- رياض سفاري 12- صحارى الرياض.