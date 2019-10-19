بالفيديو.. “المواطن” في جولة بمنطقة بوليفارد الرياض ترفيه يفوق الخيال

بالفيديو.. “المواطن” في جولة بمنطقة بوليفارد الرياض ترفيه يفوق الخيال

2019/10/19
الساعة 1:56 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - فواز الأسلمي - الرياض

وثقت صحيفة “المواطن“، الفعاليات الترفيهية في منطقة بوليفارد الرياض، حيث احتشد الآلاف من المواطنين والسياح للاستمتاع بالأجواء والفعاليات الترفيهية.


ويعد موسم الرياض الحدث الترفيهي الأكبر في المملكة حيث شهدت ليلة الافتتاح عروض الدراجات النارية، والألعاب النارية، والعربات الاستعراضية، والكثير من المفاجآت الأخرى التي خطفت قلوب وأنظار الجمهور الذي تجاوز 600 ألف شخص بزيادة 10 أضعاف عن الطاقة الاستيعابية.

ومع انطلاق بوليفارد الرياض انطلقت الألعاب النارية لتضيء سماء الرياض في حدث فريد يفوق الخيال، وتمتد منطقة الرياض بوليفارد على مساحة تزيد عن 400 ألف متر مربع.

وشهدت منطقة البوليفارد بالأمس 9 فعاليات لجميع الفئات، كما تضم منطقة الرياض بوليفارد مسرح محمد عبده الذي يتسع لـ 22 ألف متفرج، ومسرح الراحل أبو بكر سالم بسعة 6,000 متفرج، بالإضافة إلى مسرح الراحل بكر الشدي بسعة 2,000 متفرج.

 


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