بالفيديو.. شبكة طرق حديثة بالمنطقة الشرقية

المواطن - الخبر

نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مقطع فيديو يظهر الشبكة التي أنشأتها أمانة المنطقة الشرقية من الطرق والجسور الحديثة لتسهم في انسيابية الحركة المرورية.

الفيديو يظهر انسيابية الحركة وحمل عنوان “الخبر – تقاطع طريق خادم الحرمين الشريفين مع طريق الملك فهد”، وهو ما لاقى تجاوباً كبيراً من المهتمين بالحركة على الطريقين.

#فيديو | أمانة #المنطقة_الشرقية تُنشئ

شبكة من الطرق والجسور الحديثة لتسهم

في انسيابية الحركة المرورية.#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية pic.twitter.com/28phY57rvy — وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) October 28, 2019

وفي طلب فريد من نوعه، ناشد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، الجميع بتقديم المقترحات والآراء حول تطوير العمل البلدي بما يخص الاشتراطات الفنية ومتطلبات افتتاح المطاعم والمدارس والأنشطة التجارية.

وكتب الدكتور القصبي تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قال فيها: “مقترحاتكم وآراؤكم هي من يقودنا للتطوير، وهي سبيلنا لمواصلة تحسين الإجراءات البلدية، أدعو الجميع للتواصل معنا عبر هذا الرابط: (هنا) للاطلاع على الاشتراطات الفنية، لمتطلبات افتتاح المطاعم والمدارس وغيرها من الأنشطة التجارية. مع الشكر لكريم تفاعلكم وملاحظاتكم”.