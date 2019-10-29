بالفيديو.. غوغل تبتكر هاتفاً من الورق!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قد تكون غوغل واحدة من أكبر صانعي الهواتف الذكية في العالم، ولكنها توصلت إلى طريقة لمساعدة الأشخاص على استخدام أجهزتهم بشكل أقل.

بحسب موقع “الإندبندنت” البريطاني، أطلقت غوغل على ابتكارها الجديد اسم “الهاتف الورقي”، وتهدف التجربة الحديثة لشركة التكنولوجيا العملاقة إلى تعزيز “الصحة الرقمية”، من خلال تقديم حل بسيط لإدمان الهواتف الذكية.

يسمح “الهاتف الورقي” للمستخدمين بالتخلي عن هاتفهم لمدة يوم كامل عن طريق وضع أي معلومات مطلوبة، مثل أرقام الاتصال، واتجاهات الطرق، ومواعيد الاجتماعات، في كتيب قابل للطباعة بحجم الهاتف.

وجاء في الفيديو التوضيحي: “الكثير من الناس يشعرون أنهم يقضون الكثير من الوقت على هواتفهم، وتغيب عنهم الأشياء أمام أعينهم، وفي ذات الوقت، من الصعب الاستغناء عن هواتفنا لأننا قد وصلنا إلى درجة الاعتماد عليها، وهنا توصلنا إلى طريقة بسيطة للتخلص من الإدمان الرقمي، كل ما عليك القيام به هو اختيار الأشياء المهمة بالنسبة لك وسيتم طباعتها على كتيب ورقي خاص جدا في نفس حجم الهاتف”.

وكانت عدة دراسات قد أشارت إلى التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، والاستخدام المفرط للهواتف الذكية، على الأفراد، فيما يتعلق بصحتهم العقلية.

وقالت غوغل عن الهاتف الورقي: “نأمل أن هذه التجربة الصغيرة يمكن أن تساعدك على محاولة التخلص من الإدمان الرقمي، وتساعدك على التركيز على الأشياء التي تهم أكثر من غيرها”.

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