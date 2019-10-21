بالفيديو والصور.. تفاصيل حفل الزفاف الأسطوري لحفيد نابليون والكونتيسة أولمبيا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تمتع ضيوف جون كريستوف نابليون بونابرت، والكونتيسة أولمبيا فون أند زو أركو-زينيربيرغ بحفل الزفاف الفخم للزوجين.

كريستوف، 33 عامًا، يدير أعماله الخاصة في لندن، وهو حفيد حفيد ابن شقيق نابليون بونابرت الأول، إمبراطور فرنسا، أما الكونتيسة، 31 عامًا، فهي حفيدة لحفيدة حفيدة زوجة نابليون، ماري لويز من النمسا.

أُقيمت مراسم الحفل في ليزانفاليد، وهو المكان الذي يضم رفات الإمبراطور الفرنسي، بعد ذلك توجه الزوجان وضيوفهم إلى قصر فونتينبلو، وهو أيضًا مكان إقامة نابليون بونابرت الأول حيث كان يقيم سابقا موائد العشاء الفخم لاستقبال الضيوف.

القصر يعود إلى القرن الـ12، في مدينة فونتينبلو، وكان مسكناً للعديد من ملوك فرنسا، وهو من أروع قلاع فرنسا بعد قصر فرساي.

زواج نابليون من ماري لويز من النمسا في 1810؛ كان لتأمين حليف في حربه ضد بريطانيا وروسيا والتوصل إلى وقف الصراع بين البلدين، أما زواج وريثه وسليلتها فجاء مبنيًا على الحب دون مصالح سياسية هذه المرة، وارتدت الكونتيسة فستان الزفاف من مجموعة أوسكار دي لارينتا 2019.

كاميلا دي بوربون، عمة جون كريستوف، وبناتها، شاركن تفاصيل حفل الزفاف من الداخل، من أزياء الحاضرات إلى تزيين طاولة العشاء الجميلة، حيث تناول الضيوف العشاء على ضوء الشموع، في أطباق طُليت حوافها بالذهب، وأكواب من الكريستال، وتدلت الزهور الرائعة من أعلاهم، إليك الصور الرائعة:

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