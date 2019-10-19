بالنيران الصديقة .. الوحدة يتقدم على #الاتحاد بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد والوحدة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم نادي الوحدة بهدف دون رد.

وتقدم اللاعب عبد المحسن فلاتة بالهدف الأول لنادي الوحدة بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة والثلاثين، بعد تصويبة مخادعة ارتطمت فيه وعجز حارس نادي الاتحاد عن صدها.

يواجه الاتحاد فريق الوحدة اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

من ناحية أخرى، ستكون مباراة الوحدة، الفرصة الأخيرة للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا مع نادي الاتحاد، حيث من المنتظر خلال الساعات المقبلة معرفة مصير سييرا، سواء بالإقالة أو بالإبقاء عليه في حال الفوز.

جدير بالذكر أن الوحدة كان تسبب قبل شهر في إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب النادي الأهلي، وذلك بعد الخسارة أمام فرسان مكة 2- 1 في الدوري.

وربما يتسبب الوحدة أيضًا في إقالة سييرا في حال فاز على الاتحاد في لقائهم بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون الوحدة تفوق على قطبي جدة بصورة قوية في الموسم الجاري.