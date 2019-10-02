بايرن ميونيخ مُهدد بفقدان فيليب كوتينيو

بايرن ميونيخ مُهدد بفقدان فيليب كوتينيو

2019/10/03
الساعة 12:42 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

نجح البرازيلي فيليب كوتينيو في التألق مع نادي بايرن ميونيخ الألماني، وذلك بعد الانتقال للنادي البارفاري في صيف 2019 على سبيل الإعارة من نادي برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية: إن بايرن ميونيخ يود شراء فيليب كوتينيو بصورة نهائية من برشلونة مقابل دفع 120 مليون يورو، لكن ستتحرك أندية أوروبية أخرى لمنافسة البايرن على ضم كوتينيو بشكل نهائي.

وعانى فيليب كوتينيو مع برشلونة؛ بسبب عدم قدرته على التأقلم بصورة مميزة مع البارشا.

وسبق لكوتينيو اللعب في صفوف ليفربول الإنجليزي قبل الانضمام لصفوف برشلونة في يناير من عام 2018.

وتُوج كوتينيو مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس كوبا أمريكا 2019 على حساب منتخب بيرو.


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