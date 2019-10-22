بتوجيه أمير الرياض .. ملاحقة مدعي تفسير الرؤى والأحلام على مواقع التواصل

بتوجيه أمير الرياض .. ملاحقة مدعي تفسير الرؤى والأحلام على مواقع التواصل

2019/10/22
الساعة 4:05 مساءً
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المواطن - الرياض

توعدت إمارة الرياض الأشخاص الذين يزعمون تفسير الرؤى والأحلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي، أنه وبناء على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لأعمال اللجنة المركزية والميدانية لمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي، وتأكيد سموهما على المتابعة الدقيقة والحازمة في الحد من المخالفات الشرعية والنظامية، فقد رصدت اللجنة المختصة قيام بعض مدّعي تفسير الرؤى والأحلام بمدينة الرياض باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لوضع الدعاية لأنفسهم، واتخاذها وسيلة تجارية بتعبير وتأويل الرؤى مقابل مبالغ مالية، أو بطلب الريتويت لزيادة أعداد المتابعين وبعضهم مجهول الحال مع وجود بعض المخالفات الشرعية والنظامية عليهم.

وبناء عليه فقد صدر التوجيه من سموه الكريم للجان المختصة بالرصد والرفع عن هذه الحالات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.


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