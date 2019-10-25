بثلاثية .. الفيحاء يقلب الطاولة على الفتح في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

فاز نادي الفيحاء على الفتح بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم نادي الفتح بالهدف الأول عبر اللاعب مروان سعدان من ركلة جزاء في الدقيقة العشرين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفتح بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، قلب نادي الفيحاء الطاولة على الفتح وتمكن من إحراز ثلاثة أهداف، حيث سجل اللاعب صامويل أوسو الهدف الأول للفيحاء في الدقيقة الثامنة والأربعين بطريقة جميلة.

وواصل نادي الفيحاء ضغطه، حتى تمكن اللاعب سامي محمد الخيبري من إحراز الهدف الثاني للبرتقالي في الدقيقة الحادية والخمسين.

واختتم اللاعب روني فيرنانديز أهداف المباراة بإحرازه الهدف الثالث بطريقة جميلة بعد تلاعبه بدفاع نادي الفتح في الدقيقة السادسة والسبعين.

وأصبح رصيد الفيحاء بعد الفوز 9 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الفتح عند أربع نقاط في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين.