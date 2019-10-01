بث مباشر مباراة الهلال ضد السد

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب “جاسم بن حمد” في الدوحة، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة الهلال ضد السد القطري ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بثًا مباشرًا لمباراة الهلال ضد السد عبر قناته على يوتيوب؛ لكي تتمكن الجماهير السعودية من متابعة المواجهة القارية.

ويسعى الزعيم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال ضد السد اليوم، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، فيما يطمح الفريق القطري في استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز.