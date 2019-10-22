بث مباشر.. مباراة الهلال والسد في إياب نصف نهائي آسيا

بث مباشر.. مباراة الهلال والسد في إياب نصف نهائي آسيا

2019/10/22
الساعة 5:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة الهلال والسد القطري ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بثًا مباشرًا لمباراة الهلال والسد عبر قناته على يوتيوب؛ لكي تتمكن الجماهير السعودية من متابعة المواجهة القارية.

ويخوض الزعيم مباراة الهلال والسد القطري اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق الفوز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليقترب من التأهل إلى المواجهة النهائية.


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