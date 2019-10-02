بحجم الحوت الأزرق.. جهاز أشعة جديد يكشف عن أمراض الدماغ

بحجم الحوت الأزرق.. جهاز أشعة جديد يكشف عن أمراض الدماغ

2019/10/02
الساعة 10:34 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
طباعة
المواطن - متابعة

يطور باحثون فرنسيون ما يقولون إنه أكبر جهاز أشعة بالرنين المغناطيسي في العالم، سيمكن من التشخيص المبكر لأمراض مثل الشلل الرعاش، ويحتوي الجهاز على مغناطيس كبير في وزن الحوت الأزرق.

وقال نيكولاس بولان المدير العلمي لهذا المشروع: “قد نتمكن من اكتشاف المرض في مراحله المبكرة؛ وبالتالي نراقبه بصورة أدق”. ويشمل جهاز الأشعة الجديد، الذي يطوره الباحثون الفرنسيون مغناطيسًا كبيرًا جديدًا أسطواني الشكل، لكنه أثقل بكثير من تلك المستخدمة حاليًّا.

ويبلغ طول المغناطيس العملاق خمسة أمتار، وقطره خمسة أمتار أيضًا، ووزنه 130 طنًّا متريًّا، وهو وزن حوت أزرق.

وأضاف بولان أن المشروع سيسمح أيضًا للعلماء “بفهم أفضل للدماغ وكيفية عمله وبدراسة خصائص أمور مرتبطة بالجنس البشري مثل الموسيقى والرياضيات واللغة”.


هل قرأت هذا ؟
  • جهاز أشعة يتحول إلى سفرة طعام وصحة جازان تعلق!
    •
  • فيديو.. والد الرضيع ضحية أشعة الصبغة يكشف سبب بقائه 60 يوماً بثلاجة الموتى
    •
  • 41 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس في الرياض
    •
  • 19 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس في الرياض
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم