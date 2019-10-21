بخطوات كبيرة ومجالات تعاون عديدة.. الرياض وطوكيو تفعّلان الرؤية السعودية اليابانية 2030

المواطن - الرياض

يُعقد في العاصمة اليابانية طوكيو الاجتماع الرابع للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية ٢٠٣٠، على هامش مراسم تتويج إمبراطور اليابان الجديد.

وقالت وزارة الاقتصاد إن هذا اللقاء يعقد بشراكةٍ مستدامة، ورؤية استراتيجية، في إطار التعاون بين البلدين مشيرًا إلى أن العلاقات السعودية اليابانية، نموذج يقتدى به في العلاقات الدولية، والرؤية السعودية اليابانية 2030 تدفعها إلى آفاق أرحب.

وأوضحت الوزارة أن اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، والتبادل التجاري يتصاعد بين البلدين عامًا بعد عام.

ولفتت إلى أن التواصل الثقافي والعلمي، والتبادل العلمي والمعرفي، من أهم أهداف الشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليابان.