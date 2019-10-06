بدء إنشاء جسر ونفق طريق الملك خالد وتطوير المدخل الغربي بالطائف

المواطن - الطائف
بدأت أمانة الطائف إنشاء جسر ونفق طريق الملك خالد في الطائف ومشروع تطوير المدخل الغربي.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المشروعين سيسهمان في انسيابية نقل الحركة المرورية ومعالجة الاختناقات.
بدأت أمانة الطائف إنشاء جسر ونفق طريق الملك خالد في الطائف ومشروع تطوير المدخل الغربي.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المشروعين سيسهمان في انسيابية نقل الحركة المرورية ومعالجة الاختناقات.
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