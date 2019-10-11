براين هوك : السعودية شريك أمني و زيارة خالد بن سلمان كانت مهمة

المواطن - الرياض

أكد المبعوث الأميركي المكلف بملف إيران براين هوك أن المملكة العربية السعودية شريك أمني للولايات المتحدة الامريكية ولواشنطن مصالح مشتركة معها

وقال هوك في تصريحات له : من المهم جدا أن تستطيع المنطقة ردع إيران وعلى المجتمع الدولي محاسبة طهران ، مشيرا الى أن إيران تهدد العالم بتملصها من الاتفاق النووي وتمارس العدوان ورسالتنا لإيران إما التصرف مثل باقي الدول أو مشاهدة اقتصادها ينهار. ⁧‫

واضاف : سنواصل الضغط على إيران طالما قابلت الدبلوماسية بالعنف. واوضح هوك أن إرسال معدات عسكرية وجنود للسعودية سيضعها في موقع أفضل

وقال : إرسال الجنود للسعودية يحمي مصالحنا ومصالح حلفائنا ويردع إيران ⁧‫ ، مؤكدًا أن عدم محاسبة إيران عن هجومها الأخير سياسة عمياء

وتوقع هوك كساد اقتصاد إيران بنسبة 12 % هذا العام

وقال أيضًا : نساهم في تعزيز أمن السعودية حتى تدافع عن نفسها

وأكد أن زيارة نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان لواشنطن كانت مهمة.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك قال في تصريحات له أمس الجمعة: إن القوات الأمريكية التي ستصل السعودية هدفها درء خطر إيران ولا نسعى لصراع.

وأضاف براين هوك في مؤتمر صحفي لابد من ردع برنامج إيران الصاروخي، مشيرًا إلى أن الأخيرة رفضت كل الحلول الدبلوماسية.

وأضاف هوك أن الاستخبارات الامريكية رصدت اعتداءات إيرانية في الخليج، كما أن إيران تواصل تهديد الملاحة في الخليج العربي.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان: “نشر عدد كبير من القوات بالسعودية يشمل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية”.

وأشار البيان إلى “إرسال سربين من الطائرات ومنظومتي ثاد وباتريوت الدفاعيتين إلى السعودية”.

وأفاد البيان أن التعزيزات الجديدة تشمل “إرسال 3000 من الجنود الأمريكيين إلى السعودية”.

وقال البنتاجون: “لا نسعى للصراع مع النظام الإيراني، لكننا نحتفظ بقدرات للرد على أي تهديدات”.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز، اليوم الجمعة: إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال عدد كبير من الجنود الإضافيين إلى السعودية في أعقاب هجوم 14 سبتمبر على منشأتي النفط، الذي ألقت واشنطن والرياض مسؤوليته على إيران.

وفي منتصف سبتمبر، حمّل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجوم على موقعين نفطيين عائدين لشركة أرامكو في السعودية، لافتًا إلى أن إيران تقف خلف نحو 100 هجوم على السعودية.