برتغالي وهولندي يُديران مباراتي اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيحاء ضد الفتح

ويدير مباراة الفيحاء ضد الفتح البرتغالي أنتونيو نوبري، ويُساعده برونو رودريغز وتياغو كوستا، والحكم الرابع النرويجي سفاين موين، وحكم الفيديو، السلوفيني دامير سكومينا ويُساعده مواطنه روبيرت فوكان.

ويلعب الفيحاء ضد الفتح عند الساعة السادسة مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويطمح الفريق البرتقالي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يسعى النموذجي لمواصلة انتصاراته، بعد فوزه في الجولة الماضية.

ضمك ضد الرائد

ويقود مباراة ضمك ضد الرائد اليوم طاقم تحكيم هولندي مكون من؛ بس نيهويس حكم ساحة، ويساعده إريك كلاينجان وديف جوزن، والحكم الرابع سلطان الحربي، وحكم الفيديو مارك ناجتيجال، ويساعده رائد الزهراني.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز مباراة ضمك ضد الرائد عند الساعة 6:20 مساء، ويدخل الفريقان المباراة بهدف حصد الثلاث نقاط، وتحسين ترتيبهما في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.