برتغالي يُدير ديربي الأهلي والاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكم مباراة الأهلي والاتحاد ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي والاتحاد

ويُدير طاقم تحكيم برتغالي بقيادة آرتور سواريس، مباراة الأهلي والاتحاد التي ستُقام، مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويُساعد حكم مباراة الأهلي والاتحاد اليوم، الثنائي روي لينكينو وإيغاناسيو ألميدا، والحكم الرابع، السعودي تركي الخضير، حكم الفيديو هوغو ميغيل، ويُساعده الروماني أوفيديو هاتيجان.

ويدخل الأهلي والاتحاد مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز، ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع نتائج الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر كل منهما في الجولة الماضية.

وقبل ديربي جدة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الـ11 بـ9 نقاط.