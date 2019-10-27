برد بأحجام كبيرة يحطم زجاج المركبات بحفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تداول أهالي حفر الباطن صورًا للبرد الذي سقط على المحافظة بأحجام كبيرة، والذي تسبب في تكسير زجاج بعض المركبات.

وقال خبير الطقس عبدالله العصيمي: إن ما حدث في حفر الباطن، اليوم الأحد، من تساقط البرد ورياح قوية شبيه بما حدث في الخفجي قبل 37 عامًا، وتحديدًا في أكتوبر 1982 ولكن بدرجة أقل.

‏وأضاف العصيمي: الفترة الزمنية نفسها في نهاية أكتوبر وتشابه الأوضاع العلوية والسطحية هي نتيجة فوارق رأسية كبيرة ورياح رطبة قادمة من الخليج العربي.

من جانبها، أطلقت هيئة الأرصاد ‫تنبيهًا متقدمًا باستمرار الحالة المطرية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية حتى الساعة الثانية من ظهر غدٍ الاثنين.