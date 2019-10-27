برد بأحجام كبيرة يحطم زجاج المركبات بحفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن
تداول أهالي حفر الباطن صورًا للبرد الذي سقط على المحافظة بأحجام كبيرة، والذي تسبب في تكسير زجاج بعض المركبات.
وقال خبير الطقس عبدالله العصيمي: إن ما حدث في حفر الباطن، اليوم الأحد، من تساقط البرد ورياح قوية شبيه بما حدث في الخفجي قبل 37 عامًا، وتحديدًا في أكتوبر 1982 ولكن بدرجة أقل.
وأضاف العصيمي: الفترة الزمنية نفسها في نهاية أكتوبر وتشابه الأوضاع العلوية والسطحية هي نتيجة فوارق رأسية كبيرة ورياح رطبة قادمة من الخليج العربي.
من جانبها، أطلقت هيئة الأرصاد تنبيهًا متقدمًا باستمرار الحالة المطرية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية حتى الساعة الثانية من ظهر غدٍ الاثنين.