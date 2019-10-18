برشلونة يُحدد موعد الكلاسيكو الجديد

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، عن الموعد الذي حدد لإقامة الكلاسيكو ضد ريال مدريد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “نقل النادي خلال اجتماع الأمس إلى لجنة المسابقات أننا نرفض خوض المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو، وهو الاقتراح الذي قدمته رابطة الليجا”.

وأضاف “رغبة النادي هي لعب الكلاسيكو في كامب نو يوم 26 أكتوبر الجاري كما هو مخطط له، وقد تم إبلاغ لجنة المسابقات بذلك.. يثق النادي بشكل تام في موقف أعضائه ومشجعيه الذين يعبرون دائمًا عن أنفسهم بأسلوب مثالي في كامب نو”.

وتابع: “عقب قرار لجنة المسابقات بتأجيل الكلاسيكو لظروف استثنائية، وبما أن اللجنة تطلب من الأندية تحديد موعد جديد للمباراة قبل يوم الاثنين، فإن النادي سيقترح إقامتها بتاريخ 18 ديسمبر المقبل”.

واختتم نادي برشلونة بيانه قائلًا: “يأسف النادي للإزعاج الذي سببه هذا التأجيل للجماهير والداعمين، ويعلم الجميع أنه قام بالفعل بتنشيط إجراءات استرداد الأموال الخاصة بالتذاكر المشتراة، بداية من الاثنين المقبل”.