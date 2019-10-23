برصيد 13 مليارًا ونسبة تغطية تجاوزت خمسة أضعاف.. إقفال طرح برنامج الصكوك الدولية بالدولار

المواطن - واس

أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثالث للصكوك السيادية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الإصدار يعد ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي، وجزءًا من التزام الوزارة بتطوير أسواق الدين وأدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مبينة أن الإصدار شهد طلبا كبيرا من مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين.

وأفادت أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 2.5 مليار دولار أمريكي، لصكوك تُستحق في شهر أكتوبر عام 2029 ميلادي بسعر عائد يعد الأدنى لأصدارات المملكة لمدة عشر سنوات، وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 13 مليار دولار أمريكي وتجاوزت نسبة التغطية خمسة أضعاف إجمالي الإصدار، ويعكس ذلك قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يعتبر قوة استثمارية عالمية لما يمثله من ملاذ آمن لمستثمري الدخل الثابت، ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 29 أكتوبر 2019م أو في تاريخ مقارب له.

وبينت الوزارة أنه تم تعيين كل من بنك جي بي مورقان وستاندارد تشارتد والجزيرة كابيتال من قبل مكتب إدارة الدين العام كمديري للإصدار، مفيدة أنه سيتم أدراج الإصدار في سوق لندن للأوراق المالية.